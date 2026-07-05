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Крвави пир у Бруклину: Пуцњава у Кони Ајленду, рањена и дјеца

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 11:16

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Крвави пир у Бруклину: Пуцњава у Кони Ајленду, рањена и дјеца
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Пет особа је рањено у пуцњави на Кони Ајленду у Бруклину, од којих је једна у критичном стању, саопштила је полиција. Како преносе медији, међу рањенима има и дјеце.

Пуцњава се догодила синоћ око 22.30 часова, а полицијски службеници су по доласку на мјесто догађаја затекли пет особа са прострелним ранама. Сви повријеђени су одмах превезени у локалне болнице.

Према званичним наводима из полиције, очекује се да ће се четири повријеђене особе успјешно опоравити. Нападач је још увијек на слободи и за сада нема ухапшених, а детаљна истрага о свим околностима овог оружаног напада је у току, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Пуцњава

Пуцњава Бруклин Кони Ајленд

Црна хроника свијет

истрага

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