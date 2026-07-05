Logo

Невјероватна срећа: Два пута добио џекпот на истој лутрији

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 08:48

Коментари:

0
Илустрација - Паре
Фото: Pexels

Становник Чикага освојио је џекпот од 1,3 милиона долара на лутрији "Срећни дан", 15 година након што је на истој игри већ освојио значајну новчану награду, саопштила је Лутрија Илиноиса.

Добитник, који је желио да остане анониман, рекао је да је тикет купио прошлог мјесеца на бензинској пумпи БП у мјесту Освего. Свих пет извучених бројева – 1, 13, 19, 27 и 35, поклопило се са резултатима извлачења одржаног 11. јуна.

Срећни добитник је навео да планира да новац искористи за куповину нове куће за породицу, као и за финансирање пензије за себе и супругу. Лутрија Илиноиса је саопштила да је бензинска пумпа на којој је продат добитни тикет добила бонус од 13.000 долара, што представља један одсто вриједности освојеног џекпота.

Временска прогноза, вријеме

Друштво

Ево гдје поподне стижу пљускови и грмљавина

Посебну пажњу јавности привукла је чињеница да је исти играч и прије 15 година освојио награду на истој лутријској игри, која је тада носила назив "Мали лото". Он је тада кући однио 45.000 долара. Лутрија "Срећни дан" организује се иначе искључиво у савезној држави Илиноис, а извлачења се одржавају два пута недјељно, док почетни износ џекпота износи 100.000 долара, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добитак на лутрији

Џекпот

Срећни добитници лото

Паре

Сједињене Америчке Државе

Коментари (0)

Прочитајте више

Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.

Друштво

Ево гдје поподне стижу пљускови и грмљавина

1 ч

0
Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

Емисије

Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

1 ч

0
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Република Српска

Додик: Над Србима је систематски рађена неправда

1 ч

1
Жена џогером чисти под.

Свијет

Робија за српску породицу у Швајцарској: Чистачице слали и код Мадоне

1 ч

0

Више из рубрике

Жена џогером чисти под.

Свијет

Робија за српску породицу у Швајцарској: Чистачице слали и код Мадоне

1 ч

0
Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

Свијет

Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

2 ч

0
Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

Свијет

Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

2 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке

Свијет

Трамп уздрмао јавност изјавом: Сви су ту, један хитац и нема их

12 ч

0

  • Најновије

10

12

Нетанјаху: САД и Израел дијеле исту судбину

10

07

Крвави обрачун у Чаковцу: Пуцао испред клуба, па побјегао у БиХ?

09

53

Необична акција у Приједору: Ватрогасци спасили дјечака из табуреа

09

45

Драма на Хвару: Букти велики пожар, куће бранили и канадери

09

35

Стевандић питао ЕУ за Братунац: Шта вас спречава да дођете?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима