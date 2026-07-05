Невјероватна срећа: Два пута добио џекпот на истој лутрији

Аутор:АТВ редакција
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Становник Чикага освојио је џекпот од 1,3 милиона долара на лутрији "Срећни дан", 15 година након што је на истој игри већ освојио значајну новчану награду, саопштила је Лутрија Илиноиса.
Добитник, који је желио да остане анониман, рекао је да је тикет купио прошлог мјесеца на бензинској пумпи БП у мјесту Освего. Свих пет извучених бројева – 1, 13, 19, 27 и 35, поклопило се са резултатима извлачења одржаног 11. јуна.
Срећни добитник је навео да планира да новац искористи за куповину нове куће за породицу, као и за финансирање пензије за себе и супругу. Лутрија Илиноиса је саопштила да је бензинска пумпа на којој је продат добитни тикет добила бонус од 13.000 долара, што представља један одсто вриједности освојеног џекпота.
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Посебну пажњу јавности привукла је чињеница да је исти играч и прије 15 година освојио награду на истој лутријској игри, која је тада носила назив "Мали лото". Он је тада кући однио 45.000 долара. Лутрија "Срећни дан" организује се иначе искључиво у савезној држави Илиноис, а извлачења се одржавају два пута недјељно, док почетни износ џекпота износи 100.000 долара, преноси Танјуг.
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