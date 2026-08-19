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Експлозија сравнила кућу са земљом: Извучено тијело мушкарца!

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 22:41

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Из рушевина куће, у којој се данас догодила експлозија око 17.50 часова у Великој Моштаници, око 22 часа пронађено је беживотно тијело мушкарца за које се сумња да је Н.К (48), сазнаје Телеграф.рс.

Након више од три сата борбе надлежни су успјели да дођу до човјека на ког се срушила читава кућа у којој је живио. Нажалост, могли су само да констатују смрт.

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У кући која се због експлозије читава срушила живјела је и жена Д.Ф (50) која је одмах по доласку Хитне помоћи извучена и превезена у Ургентни центар.

Према ријечима комшија, она је у тренутку експлозије била у другој соби, а од веће трагедије спасле су је греде које су је заштитиле у тренутку обрушавања куће.

Међутим, за сада и даље није познат узрок експлозије. Полиција наставља да врши увиђај.

Тијело је послато на обдукцију.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Велика Моштаница

Експлозија

трагедија

Србија

Хитна помоћ

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