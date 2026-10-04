Пронађени попуњени гласачки листићи у Жепчу, смијењен предсједник ОИК

Аутор:АТВ редакција
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У аутомобилу у Жепчу данас су пронађени попуњени гласачки листићи, а из Општинске изборне комисије Жепче саопштили су да ће случај пријавити Централној изборној комисији БиХ.
Како су навели из Општинске изборне комисије, ријеч је о службеном аутомобилу Општине Жепче.
„У возилу су се налазили возач Општине Жепче и чланови мобилног тима“, саопштили су из Општинске изборне комисије, преноси Бљесак.
Из Комисије наводе да су примили пријаву и одмах поступили.
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„Ми смо примили пријаву и поступили тако што смо смијенили предсједника како бисмо сачували дигнитет и регуларност самих избора“, навели су.
Додали су да ће о цијелом случају обавијестити Централну изборну комисију БиХ и Полицијску управу Жепче.
„Одговор ћемо доставити Централној изборној комисији и Полицијској управи Жепче. Ако буде елемената кривичне одговорности, одговараће“, поручили су из ОИК-а Жепче.
(Бљесак)
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