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Пронађени попуњени гласачки листићи у Жепчу, смијењен предсједник ОИК

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04.10.2026 17:40

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Пронађени попуњени гласачки листићи у Жепчу, смијењен предсједник ОИК
Фото: Bljesak.info

У аутомобилу у Жепчу данас су пронађени попуњени гласачки листићи, а из Општинске изборне комисије Жепче саопштили су да ће случај пријавити Централној изборној комисији БиХ.

Како су навели из Општинске изборне комисије, ријеч је о службеном аутомобилу Општине Жепче.

„У возилу су се налазили возач Општине Жепче и чланови мобилног тима“, саопштили су из Општинске изборне комисије, преноси Бљесак.

Из Комисије наводе да су примили пријаву и одмах поступили.

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„Ми смо примили пријаву и поступили тако што смо смијенили предсједника како бисмо сачували дигнитет и регуларност самих избора“, навели су.

Додали су да ће о цијелом случају обавијестити Централну изборну комисију БиХ и Полицијску управу Жепче.

„Одговор ћемо доставити Централној изборној комисији и Полицијској управи Жепче. Ако буде елемената кривичне одговорности, одговараће“, поручили су из ОИК-а Жепче.

(Бљесак)

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Тагови :

Жепче

нови гласачки листићи

Избори 2026

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