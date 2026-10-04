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Пожар у Хрватској се приближио кућама, у помоћ ватрогасцима стигла четири канадера

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04.10.2026 18:37

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Ватрогасци у акцији гашења буктиње шумског пожара у близини руралног подручја, уз видљиво ватрогасно возило.
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Пожар је данас избио на мочварном подручју у Виду код Метковића и ношен вјетром приближио се кућама, а у помоћ ватрогасцима дошла су четири канадера, рекао је шеф ватрогасаца Стјепан Симовић.

Ватра, коју додатно шири јак вјетар, шири се из смјера мочваре према маслињацима и кућама, а на појединим мјестима стигла је до првих објеката.

"Било је тешко, али сад је боље. Кренуло је из мочваре према кућама, али је све обрањено. Стигла су четири канадера и сад дјелују на пожаришту", рекао је Симовић.

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На терену су мјештани и ватрогасци из неколико ватрогасних друштава који улажу напоре како би ставили пожар под контролу.

У самом мјесту Вид, које се налази између Метковића и Љубушког, недалеко од границе с БиХ, присутне су велике количине дима, а због густог дима становници имају проблема с дисањем, преносе хрватски медији.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

метковић

пожар

Ватрогасци

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