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Јелена Ђоковић се огласила због Новака

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04.10.2026 18:05

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Јелена Ђоковић са дјецом
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Најбољи тенисер свих времена, наш Новак Ђоковић одлично игра на турниру у Пекингу. Он је дошао до полуфинале, гдје ће играти против Данила Медведева. До тог меча је дошао сјајном игром и побједом против фаворизованог Александера Зверева, најбољег тенисера у овој години са 2:1, по сетовима 4:6, 6:4, 6:4.

Новак Ђоковић је одиграо сјајан меч, мучио се током првог сета, тај је и изгубио, али је потом подигао ниво игре и славио је против Зверева тако што је оба преостала сета освојио на идентичан начин. Није губио сервисе, а само по један брејк при резултату 5:4 је био довољан за побједу.

Тако је Новак Ђоковић наставио да пише историју, пошто је дошао до 32. узастопне победе на овом турниру, чиме је обишао Рафаела Надала и сада је испред њега само Моника Селеш, која је везала 34 побједе на Аустралијан опену.

Јасно је да је Новак направио огроман бум, одјекнула је ова побједа, а сада се јавила и Јелена Ђоковић.

Супруга нашег Новака је оставила само једну поруку на Инстаграму.

Јелена Ђоковић
Јелена Ђоковић
Instagram/jelenadjokovicndf

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Тагови :

Јелена Ђоковић

тенис

Новак Ђоковић

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