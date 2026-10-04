Јелена Ђоковић се огласила због Новака

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Најбољи тенисер свих времена, наш Новак Ђоковић одлично игра на турниру у Пекингу. Он је дошао до полуфинале, гдје ће играти против Данила Медведева. До тог меча је дошао сјајном игром и побједом против фаворизованог Александера Зверева, најбољег тенисера у овој години са 2:1, по сетовима 4:6, 6:4, 6:4.
Новак Ђоковић је одиграо сјајан меч, мучио се током првог сета, тај је и изгубио, али је потом подигао ниво игре и славио је против Зверева тако што је оба преостала сета освојио на идентичан начин. Није губио сервисе, а само по један брејк при резултату 5:4 је био довољан за побједу.
Тако је Новак Ђоковић наставио да пише историју, пошто је дошао до 32. узастопне победе на овом турниру, чиме је обишао Рафаела Надала и сада је испред њега само Моника Селеш, која је везала 34 побједе на Аустралијан опену.
Јасно је да је Новак направио огроман бум, одјекнула је ова побједа, а сада се јавила и Јелена Ђоковић.
Супруга нашег Новака је оставила само једну поруку на Инстаграму.
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