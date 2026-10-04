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Нови шок за Сабаленку

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04.10.2026 14:07

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Арина Сабаленка из Бјелорусије реагује у трећем колу женског сингла против Чехиње Николе Бартункове на Отвореном тениском турниру Кине у Пекингу у недјељу, 4. октобра 2026.
Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim / Tanjug

Друга тенисерка свијета је елиминисана на турниру у Пекингу већ у трећем колу.

Бјелорускињу је побиједила Чехиња Николе Бартункова са 6:4, 6:3. Бартункова, 34. на WTA листи, савладала је четвороструку гренд слем шампионку за нешто више од сат и по времена игре и тако из турнира избацила још једну од прве двије носитељке.

Прва носитељка Елена Рибакина из Казахстана, која је недавно преузела прво мјесто на WTA листи, елиминисана је у суботу у другом колу од Аљине Чарајеве, па је турнир у Пекингу већ у првој недејљи остао без обје најбоље рангиране играчице. Бјелоруска тенисерка ни ове године није успјела да направи значајнији резултат у Пекингу, гд‌је никада није прошла даље од четвртфинала.

WTA турнир у Пекингу игра се за наградни фонд од 9.415.725 долара.

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Тагови :

Арина Сабаленка

тенис

тенисерка

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