Зверев пред дуел са Ђоковићем: Морам да вјерујем

Аутор:АТВ редакција
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Други тенисер свијета Александар Зверев изнио је очекивања пред дуел са Новаком Ђоковићем, у четвртфиналу турнира у Пекингу.
Нијемац каже да је српски ас и даље јако велика пријетња када се играју мечеви на два добијена сета и да се радује њиховом новом окршају.
До сада су одмјерили снаге 14 пута и Ђоковић води у међусобном скору са 9-5. Посљедњи меч је добио најбољи тенисер у историји, и то у четвртфиналу Ролан Гароса прошле године.
"То за мене свакако узбудљиво. То је терен који он апсолутно обожава и на којем ужива да игра. У то нема сумње. Овде је везао, бијеше, 31 побједу", рекао је Зверев на конференцији за медије и наставио:
"Мислим да он, када се игра на два добијена сета, представља један од најтежих могућих изазова у овом спорту на тврдој подлози. Нема сумње у то. Игра одлично. Радујем се овом изазову. Да, радујем се сутрашњем дану".
Није превише забринут пред овај дуел и каже да има довољно енергије, иако ће имати знатно мање времена за опоравак од ривала.
Тенис
Ђоковић и Зверев у четвртфиналу Пекинга
"Имам довољно енергије. Не бринем због тога. Мислим да у овом дијелу сезоне осјећаш умор прије свега зато што си ментално исцрпљен. Када имаш за шта да играш, бићу добро. Знам да сам способан да се опоравим. Знам да сам способан да играм добар тенис. Морам да вјерујем у своју способност да то урадим", јасан је Нијемац.
Меч је заказан за недјељу у 13 часова и Зверев ће несумњиво бити велики фаворит, ако се узме у обзир да је Новак и у осмини финала имао здравствених потешкоћа. Са друге стране, Новак ће имати армију навијача на својој страни, пошто у Кини готово важи за божанство.
Српски ас је побједом у осмини финала изједначио рекорд Рафаела Надала од 31 побједе у низу на неком турниру, пошто је то Шпанцу пошло за руком на Ролан Гаросу. Испред њега остала је само легендарна Моника Селеш чији је побједнички низ био 33 тријумфа на Аустралијан Опену.
Такође, пласманом у треће четвртфинале у сезони, Ђоковић је то успио током 21 сезоне на АТП туру и тако стигао Роџера Федерера и Џимија Конорса. Да се осами на врху вјечне листе имаће шансу већ у Шангају или Паризу, али још увијек није познато који ће бити његов наредни турнир, преноси Мондо.ба.
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