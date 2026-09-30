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Ђоковић: Драго ми је да сам се вратио на моје срећно мјесто

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30.09.2026 16:27

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Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Драго ми је да сам се вратио на моје срећно мјесто, изјавио је данас најбољи српски тенисер Новак Ђоковић послије побједе против Португалца Нуна Боржеша у првом колу АТП турнира у Пекингу.

Ђоковић је побиједио Боржеша 6:3, 7:6 (7:2). Српски тенисер се вратио у Пекинг послије 11 година и уписао 30. побједу из исто толико одиграних мечева.

- Хвала вам што сте попунили стадион, атмосфера је била феноменална. Ово је комбинација различитих ствари. Волим да играм овде. Услови увече одговарају мојој игри. Прије 11 година је било тако, ја више нисам исти играч, али и сада се осјећам добро овде - рекао је Ђоковић.

Он је потом испричао како је провео вријеме уочи почетка турнира.

- Јуче смо се провели сјајно, упознавали смо културу и обичаје. Има пуно тога да се научи. Кроз цијелу каријеру то покушавам да радим - навео је српски тенисер.

Противник Ђоковићу у другом колу турнира у Пекингу биће кинески тенисер Бу Јунчаокете.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

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