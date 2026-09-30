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Ова авио компанија има најбољи вај-фај у авионима, у 10 најбољих само једна европска фирма

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30.09.2026 17:01

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Авион Ербас А350 компаније Катар Ервејз снимљен у лету насупрот ведром плавом небу.
Фото: pexels/Jeffry Surianto

Авио-компанија Катар ервејс има најбољи бежични вај-фај (Wi-Fi) интернет у авионима, а међу 10 најбољих фирми по овом параметру је само једна европска компанија, показао је извјештај лондонске консултатнске куће Скајтрекс.

Катар ервејс је заузео прво мјесто на листи авио компанија са најболим вај-фајом, након што је међу првим авио-компанијама почео да уводи Старлинк, који омогућава интернет везу путем сателита и покривеност током лета на великом дијелу свијета.

На другом мјесту је амерички Делта ерлајнс, а слиједе Јунајтед ерлајнс, Аласка ерлајнс, Џетблу ервејс и Хавајан ерлајнс.

На седмом мјесту је сингапурски Сингапур ерлајнс, док је британски Вирџин атлантик на осмом мјесту и једина европска компанија међу првих 10.

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Британска авио-компанија најавила је у јулу 2025. године увођење Старлинка у своју флоту, а планира да до 2027. године сви њени авиони имају вај-фај путем те сателитске мреже.

На деветом мјесту је компанија Ева ер, док је десети на листи Емирејтс из Уједињених Арапских Емирата, наводи Скајтрекс на својој веб страници.

Рангирање вај-фај услуге први пут је уведено ове године у оквиру Скајтрексових награда који се заснивају на анкетама о задовољству путника, преноси Танјуг.

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