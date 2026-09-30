Воцап уводи нове родитељске контроле за налоге тинејџера

Аутор:АТВ редакција
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Америчка платформа Воцап објавила је данас на свом блогу да уводи нове родитељске контроле које омогућавају родитељима и старатељима да ограниче поједине начине на које тинејџери користе апликацију, као и да подешавају њихов приступ функцијама Мета АИ.
Родитељи ће моћи да одреде ко може да види профилну фотографију тинејџера на Воцапу, ко може да га дода у групу и ко може да види његове статус објаве, наводи портал Тех кранч.
Такође ће моћи да ограниче начин коришћења функције канала (Channels) и да одреде чије статус објаве тинејџер може да види, наводи Воцап.
Родитељи ће добијати и обавјештења када тинејџер уђе у нову групу или је напусти, као и када број чланова групе у којој се налази значајно порасте.
Воцап наводи да ће родитељи моћи да добију обавјештење када група достигне одређен број корисника.
Подешавања су заштићена ПИН-ом који постављају родитељи, а ако тинејџер жели да ублажи нека ограничења, мора да има њихову сагласност.
Наука и технологија
Мијења се Воцап
Контроле су опционе и могу се у било којем тренутку променити или потпуно искључити, наводи компанија.
Родитељи могу да изаберу подразумевано подешавање и за кориснике Мета АИ старије од 13 година или строжу опцију ограничени садржај (Limited Content), која ограничава одређене функције засноване на приватној обради података, укључујући анонимни разговор и сажетке порука.
Воцап наглашава да родитељске контроле не омогућавају родитељима да читају приватне поруке или слушају позиве тинејџера.
Поруке и позиви остају заштићени енд-то-енд енкрипцијом (Е2ЕЕ), тако да њихов садржај није доступан ни Воцапу.
Нова функција представља проширење Воцапових алата за родитељску контролу.
Компанија је у марту почела да уводи и налоге којима управљају родитељи за дјецу пре тинејџерског узраста, са могућношћу ограничавања коришћења апликације на дописивање и позиве, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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