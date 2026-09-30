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Воцап уводи нове родитељске контроле за налоге тинејџера

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30.09.2026 17:48

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Детаљан крупни план почетног екрана паметног телефона на којем се приказују популарне апликације попут WhatsApp-а.
Фото: pexels/Brett Jordan

Америчка платформа Воцап објавила је данас на свом блогу да уводи нове родитељске контроле које омогућавају родитељима и старатељима да ограниче поједине начине на које тинејџери користе апликацију, као и да подешавају њихов приступ функцијама Мета АИ.

Родитељи ће моћи да одреде ко може да види профилну фотографију тинејџера на Воцапу, ко може да га дода у групу и ко може да види његове статус објаве, наводи портал Тех кранч.

Такође ће моћи да ограниче начин коришћења функције канала (Channels) и да одреде чије статус објаве тинејџер може да види, наводи Воцап.

Родитељи ће добијати и обавјештења када тинејџер уђе у нову групу или је напусти, као и када број чланова групе у којој се налази значајно порасте.

Воцап наводи да ће родитељи моћи да добију обавјештење када група достигне одређен број корисника.

Подешавања су заштићена ПИН-ом који постављају родитељи, а ако тинејџер жели да ублажи нека ограничења, мора да има њихову сагласност.

Воцап

Наука и технологија

Мијења се Воцап

Контроле су опционе и могу се у било којем тренутку променити или потпуно искључити, наводи компанија.

Родитељи могу да изаберу подразумевано подешавање и за кориснике Мета АИ старије од 13 година или строжу опцију ограничени садржај (Limited Content), која ограничава одређене функције засноване на приватној обради података, укључујући анонимни разговор и сажетке порука.

Воцап наглашава да родитељске контроле не омогућавају родитељима да читају приватне поруке или слушају позиве тинејџера.

Поруке и позиви остају заштићени енд-то-енд енкрипцијом (Е2ЕЕ), тако да њихов садржај није доступан ни Воцапу.

Нова функција представља проширење Воцапових алата за родитељску контролу.

Компанија је у марту почела да уводи и налоге којима управљају родитељи за дјецу пре тинејџерског узраста, са могућношћу ограничавања коришћења апликације на дописивање и позиве, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

технологија

Воцап

Родитељи

родитељска контрола

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