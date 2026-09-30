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Цвијановић у Шипову: Даћемо све од себе да оправдамо подршку и повјерење

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30.09.2026 18:08

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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Шипову захвалила становницима за дугогодишњу подршку и повјерење, те поручила да ће и убудуће СНСД дати све од себе да га то оправда.
Фото: Srna

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Шипову захвалила становницима за дугогодишњу подршку и повјерење, те поручила да ће и убудуће СНСД дати све од себе да га то оправда.

"Шипово је град добрих домаћина и поносних људи у који увијек радо долазимо. Захвални смо на свим заједничким побједама, на дугогодишњој подршци и повјерењу које нам грађани овдје указују. Као и до сада, и убудуће ћемо дати све од себе да га оправдамо. До нове побједе, заједно и сложно", навела је Цвијановићева.

Кандидат СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ из Изборне јединице један Сњежана Новаковић Бурсаћ рекла је новинарима у Шипову да се СНСД континуирано представља јасним политикама, на нивоу БиХ се јасно исказао као неприкосновени борац за заштиту уставних надлежности Српске и да ту нема узмицања.

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"Тежимо да се вратимо на дејтонске поставке и екипа смо која има невјероватан спољнополитички успјех. Готово истовремено имати представника у Бијелој кући и у Кремљу мислим да може само једна изванредна политика представљена у ликовима као што су Жељка Цвијановић, Саво Минић и Милорад Додик", додала је она, преноси Срна.

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Тагови :

Избори 2026

Жељка Цвијановић

Република Српска

Шипово

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