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Цвијановић: Наша политика сачувала Језеро од колапса

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30.09.2026 16:26

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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на предизборном скупу у Језеру.
Фото: Srna

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је политика СНСД-а сачувала од пропасти општину Језеро и удахнула јој живот, те да на предстојећим изборима очекује подршку бирача кандидатима ове странке.

"Политике СНСД-а су сачувале општину од тоталног колапса и свих оних тешких периода с којима се носила. Овдје смо посвећени изградњи инфраструктуре, свега оног што су потребе породица, дјеце, али исто тако и кроз интервенције Владе, дакле свега што треба да стигне до сваког нашег човјека, без обзира гдје он живи", навела је Цвијановићева.

Она је на предизборном скупу у Језеру истакла да очекује апсолутну подршку за кандидата СНСД-а за предсједника Српске на предстојећим изборима Саву Минића.

"Очекујем подршку за себе, као и за дивне људе на обје листе СНСД-а и за Народну скупштину Републике Српске, као и за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ", поручила је Цвијановићева.

Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице три Игор Додик изјавио је да је на изборима важан сваки глас за СНСД како би напредак Српске био настављен.

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Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици три Снежана Ружичић изјавила је да је циљ СНСД-а да унаприједи услове живота у Језеру, те подсјетила да су протеклих година у овом мјесту реализовали бројни пројекти.

"Очекује нас још много пројеката. Изградићемо и трг", рекла је Ружичићева, преноси Срна.

Она је изразила наду да ће на предстојећим изборима кандидати ове странке за инокосне функције Жељка Цвијановић и Саво Минић остварити убједљиву побједу.

"Језеро је у посљедњих осам година давало подршку СНСД-у и сигурна сам да ће тако да се настави", рекла је Ружичићева.

Подсјетила је да су рачуни општине били блокирани, а струја у амбуланти искључена када је СНСД од опозиције преузео власт у општини Језеро.

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Тагови :

Општина Језеро

Жељка Цвијановић

Република Српска

Избори 2026

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