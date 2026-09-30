Цвијановић: Наша политика сачувала Језеро од колапса

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је политика СНСД-а сачувала од пропасти општину Језеро и удахнула јој живот, те да на предстојећим изборима очекује подршку бирача кандидатима ове странке.
"Политике СНСД-а су сачувале општину од тоталног колапса и свих оних тешких периода с којима се носила. Овдје смо посвећени изградњи инфраструктуре, свега оног што су потребе породица, дјеце, али исто тако и кроз интервенције Владе, дакле свега што треба да стигне до сваког нашег човјека, без обзира гдје он живи", навела је Цвијановићева.
Она је на предизборном скупу у Језеру истакла да очекује апсолутну подршку за кандидата СНСД-а за предсједника Српске на предстојећим изборима Саву Минића.
"Очекујем подршку за себе, као и за дивне људе на обје листе СНСД-а и за Народну скупштину Републике Српске, као и за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ", поручила је Цвијановићева.
Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице три Игор Додик изјавио је да је на изборима важан сваки глас за СНСД како би напредак Српске био настављен.
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Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици три Снежана Ружичић изјавила је да је циљ СНСД-а да унаприједи услове живота у Језеру, те подсјетила да су протеклих година у овом мјесту реализовали бројни пројекти.
"Очекује нас још много пројеката. Изградићемо и трг", рекла је Ружичићева, преноси Срна.
Она је изразила наду да ће на предстојећим изборима кандидати ове странке за инокосне функције Жељка Цвијановић и Саво Минић остварити убједљиву побједу.
"Језеро је у посљедњих осам година давало подршку СНСД-у и сигурна сам да ће тако да се настави", рекла је Ружичићева.
Подсјетила је да су рачуни општине били блокирани, а струја у амбуланти искључена када је СНСД од опозиције преузео власт у општини Језеро.
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