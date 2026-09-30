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Општина у Српској обезбиједила по 150 КМ једнократне помоћи пензионерима

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30.09.2026 12:43

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Пензионери у Угљевику добили једнократну помоћ
Фото: Уступљена фотографија

Начелник општине Угљевик Драган Гајић уручио је данас једнократну новчану помоћ од 150 КМ за 440 пензионера.

Ријеч је о пензионерима чија је мјесечна пензија мања од 550 КМ, а реализацију ове мјере помогао је и Кабинет предсједника Републике Српске

Кабинет је, у сарадњи са локалном заједницом, обезбиједио 60.000 КМ, а преосталих 6.000 КМ локално Удружење пензионера.

Гајић је рекао је да ће и у наредном периоду, у складу са расположивим могућностима, настојати да кроз конкретне мјере пруже подршку овој категорији становништва.

"Ова помоћ је скроман, али конкретан допринос њиховом кућном буџету. Хвала Кабинету предсједника Републике Српске за подршку у обезбјеђивању средстава за реализацију ове мјере", рекао је Гајић.

Предсједник Удружења пензионера Бојана Ђукић истакла је да им посебно значи што се води рачуна о потребама најстаријих суграђана и што постоји разумијевање за њихове свакодневне потребе.

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Тагови :

Угљевик

Једнократна помоћ пензионерима

Пензионери

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