Logo

Развод брака не кошта само емотивно: Цифре ће вас потпуно шокирати

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 13:25

Коментари:

0
Двије златне бурме једна поред друге.
Фото: Pexels/Bruno Mattos

Подаци Агенције за статистику БиХ показују да је у 2024. години склопљено 16.213 бракова, док их је само три године раније било 17.835. Истовремено, у 2024. години забиљежено је 2.913 развода.

Према подацима Агенције за статистику БиХ у 2021. години забиљежен је 2.871 развод, 2022. године 2.865, 2023. године 3.048, а 2024. године 2.913. Прелиминарни подаци за 2025. показују 2.052 развода, док је у првих шест мјесеци 2026. број развода био готово 16 одсто мањи него у истом периоду 2025. године.

Колико кошта развод у БиХ?

Трошкови зависе од тога да ли је развод споразуман или спорни, као и од кантона односно ентитета и броја судских поступака.

У Кантону Сарајево судска такса на тужбу за развод износи 200 КМ, а још 200 КМ плаћа се за пресуду.

„Према адвокатској тарифи коју наводи адвокат Азур Прњаворац, пуна радња адвоката, уз вриједност спора од 10.000 КМ, износи 780 КМ плус ПДВ, и то по свакој радњи. Због тога споразумни развод може бити релативно једноставан и јефтинији, док спорни поступак, уз више рочишта, вјештачења и евентуалне жалбе, може коштати вишеструко више“, преноси Аваз.ба.

Какве су цијене и таксе у региону?

Трошкови развода у Србији такође зависе од тога да ли супружници постижу договор или се развод води по тужби.

Код споразумног развода, судске таксе за предлог и пресуду укупно износе око 45–50 евра (односно око 90 до 100 КМ), а тај трошак се најчешће дијели између супружника. Поступак се у таквим ситуацијама редовно завршава на само једном рочишту.

Код развода по тужби, таксе су сличне, али укупни трошак може бити знатно већи јер се адвокатске услуге наплаћују за сваку појединачну радњу сваки поднесак и свако одржано рочиште. Ако се истовремено води и поступак за подјелу брачне имовине, трошкови додатно расту јер се висина таксе и адвокатски хонорари одређују према укупној вриједности имовине која је предмет спора, пише Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Развод брака

Развод

Агенција за статистику БиХ

Цијене

Коментари (0)

Прочитајте више

Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Све се мијења од 5. октобра: Пљуштаће киша пара за ова 4 знака

11 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку, у Киргистану, у уторак, 1. септембра 2026. године.

Свијет

Путин: Руски народ нико не може ни да заплаши ни да сломи

11 ч

0
Судар код Шимановаца

Србија

Седам повријеђених: Прве фотографије са мјеста ланчаног судара

11 ч

0
Битно: Култура сјећања

Емисије

Битно: Култура сјећања

11 ч

0

Више из рубрике

Од срца хвала Игору Додику и Аци Станишићу: Теодора наставља школовање у Бањалуци

Друштво

Од срца хвала Игору Додику и Аци Станишићу: Теодора наставља школовање у Бањалуци

11 ч

2
Вртић

Друштво

Родитељи: Не злоупотребљавати субвенције Владе за продужени боравак и не дизати цијене

12 ч

0
Граница

Друштво

Стара објава вас прати до границе: Ако не пазите на ово, настаје проблем

13 ч

0
Дјеца

Друштво

Министарство издало саопштење за незапослене родитеље четворо и више дјеце

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима