Развод брака не кошта само емотивно: Цифре ће вас потпуно шокирати

Аутор:АТВ редакција
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Подаци Агенције за статистику БиХ показују да је у 2024. години склопљено 16.213 бракова, док их је само три године раније било 17.835. Истовремено, у 2024. години забиљежено је 2.913 развода.
Према подацима Агенције за статистику БиХ у 2021. години забиљежен је 2.871 развод, 2022. године 2.865, 2023. године 3.048, а 2024. године 2.913. Прелиминарни подаци за 2025. показују 2.052 развода, док је у првих шест мјесеци 2026. број развода био готово 16 одсто мањи него у истом периоду 2025. године.
Трошкови зависе од тога да ли је развод споразуман или спорни, као и од кантона односно ентитета и броја судских поступака.
У Кантону Сарајево судска такса на тужбу за развод износи 200 КМ, а још 200 КМ плаћа се за пресуду.
„Према адвокатској тарифи коју наводи адвокат Азур Прњаворац, пуна радња адвоката, уз вриједност спора од 10.000 КМ, износи 780 КМ плус ПДВ, и то по свакој радњи. Због тога споразумни развод може бити релативно једноставан и јефтинији, док спорни поступак, уз више рочишта, вјештачења и евентуалне жалбе, може коштати вишеструко више“, преноси Аваз.ба.
Трошкови развода у Србији такође зависе од тога да ли супружници постижу договор или се развод води по тужби.
Код споразумног развода, судске таксе за предлог и пресуду укупно износе око 45–50 евра (односно око 90 до 100 КМ), а тај трошак се најчешће дијели између супружника. Поступак се у таквим ситуацијама редовно завршава на само једном рочишту.
Код развода по тужби, таксе су сличне, али укупни трошак може бити знатно већи јер се адвокатске услуге наплаћују за сваку појединачну радњу сваки поднесак и свако одржано рочиште. Ако се истовремено води и поступак за подјелу брачне имовине, трошкови додатно расту јер се висина таксе и адвокатски хонорари одређују према укупној вриједности имовине која је предмет спора, пише Аваз.
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