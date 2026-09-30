Додик: Руска Федерација с пажњом прати и подржава Српску

Аутор:АТВ редакција
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Руска Федерација са пажњом прати и пружа пуну подршку Републици Српској, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик по повратку из посјете Руској Федерацији.
Додик је на Аеродрому Бањалука истакао да је посјета коју су реализовали предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и он била од изузетног значаја за добробит српског народа и Републике Српске.
"На свим састанцима наишли смо на заиста пријатељске ставове и срдачан дочек, који су били видљиви током читавог нашег боравка у Русији. Имали смо састанак са предсједником Руске Федерације Владимиром Владимировичем Путином, са којим смо детаљно разговарали о свим кључним питањима наших међусобних односа", рекао је Додик.
Он је нагласио да сусрет са руским лидером није био само протоколарне природе, већ суштински разговор о даљем унапређењу сарадње.
"Руска Федерација с посебном пажњом прати ситуацију у региону и чврсто подржава Републику Српску", истакао је Додик.
Говорећи о односима са Руском Федерацијом, Додик је подсјетио да се они базирају на дугогодишњој успешној сарадњи, те да је ово био његов 29. сусрет са предсједником Путином.
"Ово је био наш 29. сусрет у околностима какве јесу. Данас је то специјална војна операција и много тога другог што је у Русији свакодневно присутно, али су они нашли простора и времена да разговарају са нама, да се интересују како стоји Република Српска и како видимо њену будућност", рекао је Додик.
Он је поручио да су Република Српска и Русија стратешки партнери и подвукао да је Руска Федерација као гарант Дејтонског мировног споразума привржена његовом поштовању.
Република Српска
Додик и Минић стигли из Москве
"Руска Федерација остаје привржена сарадњи народа и не жели било шта на штету било ког народа овдје. Русија остаје доследна Дејтонском споразуму и изричито је против наметања одлука", закључио је Додик.
Додик каже да је предсједнику Путину рекао да је Дејтонски споразум пропао и да су остале олупине Дејтонског споразума које ми још чувамо.
"Будућност БиХ је упитна уколико се не врати базичном договору два ентитета и три конститутивна народа", рекао је Додик и поручио да ни Запад није више јединствен у подршци плакању у кукању политичког Сарајева.
"Нећемо да живимо у земљи која је протекторат. Ако не можемо да се договоримо да развијамо земљу независну од међународног протектората, онда је све ово бесмислено", каже Додик, истичући да Српска нема проблем са БиХ каква је она успостављена Дејтонским споразумом.
"Поновио је да Република Српска не види смисао БиХ без Српске.
"Не видимо ни смисао европских интеграција ако Република Српска није видљива, што ће нам онда европске интеграције", каже Додик.
Позвао је ЕУ да ако жели да разговара о интеграцијама да промијени своје политике.
"Да нам не шаљу некакве лажљивце и петљароше какав је амбасадор Сорека који нам прича о владавини права у условима када појединац доноси одлуке које су наводни закони и онда правосуђе на тај начин реагује. То свакако не може бити владавина права. И зато се он, а и будући амбасадори из ЕУ земаља дисквалификовао. Док се тај однос не промијени неће имати сарадњу са Републиком Српском", истакао је Додик и додао:
"Сматрамо да смо показали да можемо у немогућним околностима да вратимо пажњу на Републику Српску. Република Српска која је ентитет, која има милион становника, која има привреду од 20 милијарди КМ, вјерујте да је на глобалном плану занемарљива прича. Али ми имамо далеко већи политички значај него у том погледу", истиче Додик.
Предсједник СНСД-а је потврдио да су повећане квоте за извоз воћа, поврћа, млијека и млијечних производа из Српске у Руску Федерациј
Додик је рекао да је тржиште Русије отворено за производе из Републике Српске, али да је проблем транзит.
"Имамо проблем са прекидом платног промета који је запад урадио и запад нас је окружио тако да то чини отежавајуће околности за развој. Али и у оваквим околностима, добили смо веће квоте за извоз и наше компаније ћемо обавијестити о томе", рекао је Додик на конференцији за новинаре на аеродрому у Маховљанима након доласка из Русије.
Он је нагласио да је са предсједником Русије Владимиром Путином разговарао и о реализацији изградње Руско-српског храма и православног културног центра.
Додик је рекао да су добили потврду да ће Руска Федерација радити унутрашње уређење храма те да постоји спремност да на највишем нивоу присуствују церемонији освештања храма и центра.
"Русија је дио нашег културног и духовног поднебља. Русија је земља и народ нове цивилизације", истакао је Додик.
Он је навео да је Русија данас незаобилазан фактор међународних односа, да је постала велесила и да је вратила снагу, што се види у новијој политичкој, војној и безбједносној историји.
Посјета Русији била је прилика да се разговара и о мисији Алтеа која је, по наређењима из Брисела, страшила народ у Републици Српској.
Додик је нагласио да су у претходном периоду поједини центри моћи из Европске уније покушали да искористе мисију мировних снага ван њиховог званичног мандата.
"Видјели смо у вријеме када су прогонили руководство Републике Српске да је било заблудјелих глава у Бриселу које су тражиле од Алтее да хапси нас, да мимо мандата покуша нешто да уради. Ми ћемо сада дати сагласност за Алтеу, али да се јасно дефинише шта смије, а шта не. Они су само ту у случају да дође до сукоба у БиХ, а не да плаше народ некаквим вјежбама. Нека вјежбају на својим просторима", поручио је Додик.
Додик је рекао да Москва за Републику Српску чини на међународном плану, што је већ показала много пута.
"Она то већ чини у Савјету безбједности и то је показала приликом доласка незаконитог доласка тог Шмита који је од почетка био одбијен од стране Руске Федерације. Русија сматра да је давно требао да буде укинут високи представник. Да су они (Запад) развили монструма који се зове канцеларија ОХР, а то није предвиђено. Не постоји високи представник међународне заједнице, него по Дејтону постоји високи представник страница потписница. Они су то све избјегли, све су лагали. Та иста ЕУ, бивша америчка администрација, су наметали свој концепт против чега је били Руси на највидљивији могући начин. У Савјету безбједности, на међународним форумима", наглашава Додик.
Поновио је став Републике Српске да она није против Устава већ напротив.
"Ми никада нисмо рекли да нећемо Устав БиХ, ми смо рекли да нећемо његово рушење, а оно све што имамо и што је проблематично је рушење Устава", каже Додик.
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