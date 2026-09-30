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Додик и Минић стигли из Москве

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30.09.2026 13:53

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Додик и Минић стигли из Москве
Фото: Kremlin

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик допутовали су на аеродром Бањалука након посјете Руској Федерацији гдје су се састали са руским предсједником Владимиром Путином.

Поводом ове посјете Додик и Минић одржаће конференцију за новинаре на Аеродрому Бањалука.

Након састанка са Путином, Додик је рекао да је руски предсједник потврдио да цијена гаса за Републику Српску остаје иста, те да постоји интерес руске стране за сарадњу Ваздухопловним заводом "Орао" из Бијељине".

Делегација Српске се током посјете Руској Федерацији састала са представницима Руске академије наука.

Додик је посјетио и Московски државни институт за међународне односе, разговарао са руководством те престижне високошколске установе, те одржао предавање студентима о теми "Будућност сарадње Русије и Републике Српске у новом систему међународних односа".

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Милорад Додик

Владимир Путин

Москва

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