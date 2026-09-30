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Нивес Целзијус на излету са бившим супругом и његовом партнерком

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30.09.2026 14:16

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пјевачица водитељица Хрватска ријалити учесница
Фото: Instagram/printscreen

Нивес Целзијус објавила је на Инстаграму фотографије са викенд излета на којем је била са бившим супругом Дином Дрпићем и његовом садашњом партнерком Инес Катарином Сушом.

Уз фотографије је поручила да је нед‌јељу провела са срећном породицом и најбољим комшијама.

Добар однос са партнерком бившег супруга

Нивес Целзијус је и раније јавно говорила о Инес Катарини са поштовањем. Посебно је истицала однос који је Инес од почетка изградила са њеном и Диновом д‌јецом.

Нивес је својевремено описала Инес као предивну д‌јевојку, наводећи да је Леонеа и Таишу од првог сусрета прихватила као дио породице. Истакла је и да се диви њеном карактеру и начину на који је прихватила породичну ситуацију.

Да међу њима нема нетрпељивости, могло се вид‌јети и раније. Пажњу јавности привукла је објава њихове кћерке на друштвеним мрежама, у којој је показала преписку своје мајке са Инес и написала колико јој значи што има такву мајку и маћеху. Нивес је тада подијелила њену објаву уз поруку о великој срећној породици.

Пријатељство након развода

Нивес је раније открила и да она и Дино нису одмах након развода успјели да изграде пријатељски однос. Према њеним ријечима, било је потребно да прође одређено вријеме како би пронашли начин да функционишу, првенствено због своје д‌јеце, пише Индекс.

Испричала је и да су им Леоне и Таиша касније говорили како би вољели да су се родитељи раније разишли, како не би морали да одрастају уз њихове свађе.

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Тагови :

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