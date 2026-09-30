Појавила се посљедња фотографија Томе Здравковића

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни пјевач, Тома Здравковић, преминуо је прије тачно 35 година, а данас, 30. септембра, на Централном гробљу обиљежава се годишњица смрти.
Пјевач је прије више од три деценије изгубио борбу након дуге и тешке борбе са канцером, а на друштвеним мрежама недавно се појавила његова посљедња фотографија из болнице.
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Тома је преминуо 30. септембра 1991. године, а неколико мјесеци прије смрти дао је свој посљедњи интервју.
Пуних 17 година борио се са раком, а иза себе је оставио буран живот. Четири пута се женио, а и док је био на ВМА, знао је да побјегне из болнице како би отишао у кафану.
У тренуцима када је давао свој посљедњи интервју, Тома Здравковић је лежао на ВМА. Тада му је био извађен и други бубрег, а без апарата за дијализу није могао да живи.
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У тексту из 1991. године наводи се да га је посебно разарало то што га нико од колега није посјетио. Мелос је тада објавио и његове фотке из болничке постеље, које су недавно освануле и на његовом званичном Инстаграм профилу.
"Ви сте ми једино дошли!", рекао је Тома Здравковић новинарима који су га обишли на ВМА 1991. године.
"Нису они криви, пјевачи се плаше болести, немају времена за бољке. Не помишљају да и њих нешто може да стрефи. Уз пјесму и музику не мисли се о ружним стварима. Ето, прије неки дан овим ходником је пролазио Мирослав Илић, срео је мог брата Новицу и када је чуо да ја ту лежим, рекао је да му је тешко због тога и да нема снаге да ме види тако болесног. Потпуно га разумијем", испричао је тада Тома Здравковић.
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"Извађена су ми одједном три органа, бубрег, бешика и простата. Прије три године, када ми је извађен бубрег, мислио сам да ћу попут неких људи без проблема живјети са једним. Нажалост, ни други није издржао, створио се тумор, све је било обухваћено и операција је била неизбјежна. Ето, десет година доктор Манојловић ме је 'плашио' и говорио да своје здравље треба озбиљно да чувам, а сада се десило да сам ја њега уплашио, јер ми је и живот био у питању!", говорио је Тома Здравковић непосредно пред смрт за "Мелос".
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