Суд пресјекао: Забрањени штрајкови у Загребу

Аутор:АТВ редакција
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Жупанијски суд у Загребу прогласио је данас, 30. септембра, незаконитим штрајкове радника Загребачког холдинга и ЗЕТ-а и забранио њихово даље одржавање. Ријеч је о првостепеним одлукама, а правна битка још није завршена.
Трећи дан штрајка, који је озбиљно пореметио свакодневни живот у Загребу, тако је донио двије важне судске одлуке.
Док је јавни превоз сведен на минимум, а због штрајка комуналних служби на појединим мјестима гомила се смеће, Жупанијски суд прво је пресудио да је незаконит штрајк у Загребачком холдингу, а потом је исту одлуку донио и у случају ЗЕТ-а.
Разлози због којих су два штрајка забрањена, међутим, нису исти.
У случају ЗЕТ-а проблем није био колективни уговор, јер је претходни истекао.
Суд је штрајк прогласио незаконитим зато што нису били уговорени нужни послови које синдикати морају осигурати током штрајка.
Судија Лидија Бошњаковић објаснила је да ће ситуација бити другачија када буде донесена арбитражна одлука којом ће бити утврђени нужни послови.
"Када арбитражна одлука буде донесена о нужним пословима, неће бити више разлога за забрану штрајка", рекла је Бошњаковић, преноси "Индекс".
Другим ријечима, сама одлука не значи да синдикати ЗЕТ-а убудуће неће моћи организовати штрајк. Суд је утврдио да садашњи није законит јер претходно није ријешено питање послова који морају бити обављани и за вријеме штрајка.
Другачији разлог суд је навео у поступку који се односи на раднике Загребачког холдинга.
За ту пресуду кључан је био споразум из јула 2026. године којим је продужена примјена ранијег колективног уговора.
Суд је закључио да је због тога у тренутку покретања штрајка и даље била на снази обавеза социјалног мира, па је штрајк оцијењен као преурањен и незаконит.
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Као додатни проблем наведено је то што нису били осигурани нужни послови.
Суд је навео да право на штрајк мора бити омогућено радницима, али да његово остваривање не смије угрозити живот, здравље и безбједност других људи.
У образложењу је наведено и да из записника не произлази да су преговори вођени у доброј вјери, односно да су обје стране износиле захтјеве и одгађале постизање договора.
Судским пресудама штрајкови су проглашени незаконитим и забрањено је њихово даље одржавање, али ријеч је о првостепеним одлукама.
У случају Холдинга синдикати имају право жалбе Врховном суду.
Рок за жалбу је 15 дана, док Врховни суд након што добије првостепени предмет има рок од пет дана за одлуку.
Управо због тога је управа Холдинга претходно тражила и привремену мјеру којом би штрајк био одмах обустављен до завршетка поступка, али је Жупанијски суд тај захтјев одбио.
Предсједник Синдиката комуналних радника и возача Чистоће Мумин Хоџић након данашње пресуде најавио је жалбу.
"Одлуку о наставку штрајка ће донијети радници, а не ја", рекао је Хоџић.
Посљедице штрајка посебно се осјећају у градском превозу.
Према подацима које је јутрос објавио "Индекс", Загребом су саобраћала само два ЗЕТ-ова трамваја и четири аутобуса на линији 228 између Боронгаја и КБЦ-а Загреб.
Велика потражња за алтернативним превозом довела је и до раста цијена таксија, док су на појединим градским саобраћајницама забиљежене гужве.
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Истовремено се због ограниченог рада комуналних служби на појединим локацијама гомила смеће.
Синдикати ЗЕТ-а и Загребачког холдинга ступили су у штрајк тражећи веће плате и друга материјална права, док је градоначелник Загреба Томислав Томашевић раније поручио да неће пристати на оно што назива уцјенама.
Суд је сада оба штрајка прогласио незаконитим, али тиме спор између синдиката и градских компанија још није окончан.
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