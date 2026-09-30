Родитељи: Не злоупотребљавати субвенције Владе за продужени боравак и не дизати цијене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Неформална група родитеља апеловала је да се не злоупотребљава одлука Владе Републике Српске да од септембра обезбиједи субвенцију од 200 КМ за дјецу која похађају приватне продужене боравке, те да власници ову мјеру не користе као разлог за неоправдано повећање цијена.
"Као примјер наводимо један приватни продужени боравак који је најавио повећање цијене са досадашњих 420 КМ на 520 КМ, односно за 100 КМ. То значи да би од субвенције од 200 КМ родитељима фактички остало само 100 КМ стварног умањења трошка, док би се друга половина субвенције практично надомјестила повећањем цијене боравка", поручују родитељи.
Сматрају да субвенција Владе Републике Српске треба да буде помоћ родитељима, а не основ за повећање цијена приватних услуга.
"Наш апел свим власницима приватних продужених боравака је да не 'дивљају' са цијенама. Према цијенама са којима смо упознати, реална цијена приватног продуженог боравка је до око 450 КМ, док би свако неоправдано повећање изнад тога представљало додатно оптерећење за родитеље. Разумијемо да приватни боравци имају своје трошкове и да цијене морају бити одрживе, али сматрамо да повећања морају бити реална, образложена и оправдана, а не посљедица чињенице да је Влада обезбиједила субвенцију", наводе родитељи.
Истичу да је субвенција Владе од 200 КМ уведена да помогне родитељима и да се не треба дозволити да дио те помоћи заврши у повећању цијена.
"Позивамо све власнике приватних продужених боравака да покажу одговорност и друштвену осјетљивост према родитељима који сваког мјесеца издвајају значајна средства како би њиховој дјеци био обезбијеђен сигуран боравак и брига након наставе", истичу из неформалне групе родитеља за АТВ.
Кажу да ово није борба против приватних боравака већ борба за фер цијену и за то да помоћ намијењена родитељима заиста остане родитељима.
"А такође упућујемо молбу надлежним институцијама да се овдје уведе механизам ограничавања укупне цијене за случај кад се користе субвенције", рекао је за АТВ Борис Глувић, један од родитеља.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму