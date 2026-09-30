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Почела сезона ајвара, а ово многи раде у зградама: Казна стиже на адресу

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30.09.2026 09:24

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Почела сезона ајвара, а ово многи раде у зградама: Казна стиже на адресу
Фото: Youtube/ screenshot

Сезона припреме зимнице увелико је почела, а с првим мирисима паприка на балконским и заједничким просторијама стамбених зграда отвара се и питање безбједности те поштовања правила колективног становања.

Иако је припрема домаће зимнице дубоко укоријењена традиција, у урбаним срединама она често прелази границе безбједности.

Недавни примјер у ком је у подруму једне стамбене зграде запаљен роштиљ како би се пекле паприке, што је довело до отвореног пламена и пожара на складиштеним стварима, јасно показује колико непромишљени поступци појединаца могу угрозити животе свих станара.

Паљење отворене ватре у зградама строго забрањено

Професионални управник зграде Дејан Ђурађ Вујичић, наглашава да паљење отворене ватре на мјестима која нису предвиђена за то апсолутно није дозвољено:

„Паљење ватре је незамисливо у било којој стамбеној средини у граду. То се углавном ради на селу, док се у Београду печење обично обавља на просторима као што је тераса, гдје се то ради или на струју или на плин, и на тај начин се пече паприка. Сигурно да не може нико некога да казни зато што се можда осјећају непријатни мириси. Нико никога не може да казни због мириса који се шири зградом. Може да казни због угрожавања безбједности, прије свега зарад ватре.“

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Правила и реакције надлежних органа увелико зависе од самог стамбеног комплекса и локације, али су заједнички простори попут дворишта испред зграде подложни строгој контроли. Уколико припрема хране на отвореном простору испред објекта угрожава безбједност, то је директан повод за пријаву ватрогасној служби која излази на терен, опомиње или кажњава прекршиоце.

Колике су казне за неодговорне станаре?

Када је ријеч о финансијским санкцијама, Закон о становању предвиђа високе новчане казне, али уз један важан услов да инспектор затекне ситуацију на лицу мјеста.

Казне за физичка лица износе до 5.000 динара, док су за правна лица предвиђени износи и до 50.000 динара. Вујичић апелује на грађане који живе у стамбеним зградама да свијест о заједници поставе на прво мјесто и да своје навике прилагоде условима колективног живота:

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„Ако живимо у граду морамо се прилагодити условима тог колективног становања. Било да је ријеч о печењу паприка или припреми киселог купуса, станари морају да воде рачуна о свему што може да смета комшијама како због интензивних мириса, тако и, прије свега, због угрожавања опште безбједности. Ми управници, професионални поготово, велику пажњу дајемо на безбједност зграде и могућност избијања пожара.“

Иако постоје безбједни начини за очување традиције кроз употребу електричних или плинских апарата унутар приватних јединица, безбједност и превенција од пожара морају остати апсолутни приоритет током цијеле јесење сезоне, преноси Еуроњуз.

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Тагови :

Ајвар

казне

зграда

правила

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