Октобар им мијења љубавни живот: Ова три знака чека велики преокрет

Аутор:АТВ редакција
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Нови мјесец некима би могао потпуно промијенити љубавну ситуацију.
Према астролошким тумачењима, три знака у октобру би могла доживјети неочекивано заљубљивање, повратак особе из прошлости или тренутак након којег ће постојећу везу почети гледати потпуно другим очима.
Близанци би у октобар могли ући увјерени да им љубав тренутно није приоритет. Управо зато би их оно што слиједи могло потпуно затећи.
Ново познанство могло би започети сасвим безазлено - разговором преко пријатеља, на послу или током изласка на који им се уопште није ишло.
Особа која их освоји вјероватно неће бити оно што су замишљали као идеалног партнера. Управо ће их та различитост привући.
Близанци који већ неко вријеме размишљају о особи из прошлости такође могу очекивати изненађење.
Могућа је порука или случајан сусрет који ће поновно отворити питање за које су мислили да је ријешено.
Овај пут мораће одлучити желе ли стварно наставак старе приче или их привлачи само носталгија.
Шкорпијама октобар доноси период у којем ће тешко пристајати на нејасне односе. Ако се већ неко вријеме виђају са неким ко избјегава дефинисати што жели, могли би поставити врло једноставно питање: "Камо ово води?"
Одговор би могао промијенити све. Неки ће односи постати озбиљнији, док би други могли завршити готово преко ноћи.
Слободне Шкорпије могле би упознати особу са којом ће одмах осјетити снажну привлачност.
Проблем је што ће их управо интензитет те хемије учинити опрезнима. Ако ипак спусте гард, октобар би могао донијети почетак приче коју нису планирали.
Јарчеви би могли бити највеће љубавно изненађење октобра. Особа коју су до сада посматрали искључиво као пријатеља, колегу или познаника могла би им одједном постати јако занимљивија.
Један разговор могао би промијенити динамику односа.
Јарчеви у вези могли би се наћи пред важном заједничком одлуком, преноси Индекс. Разговори о будућности, заједничком животу или другом великом кораку више се неће моћи одгађати.
Оно што их је прије плашило сада би им могло дјеловати као потпуно природан сљедећи потез.
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