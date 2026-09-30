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Убијен власник фудбалског клуба

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30.09.2026 09:54

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Пловдив је током ноћи потресла вијест о убиству Илијана Филипова, власника Ботева из Пловдива, који је према првим информацијама из Бугарске смртно страдао у пуцњави.

Напад се догодио око један сат послије поноћи, а Филипов је, како наводе бугарски медији, погођен у главу. Убрзо након пуцњаве полиција је блокирала шире подручје и обезбиједила мјесто злочина. Све се догодило на имању Филипова око 01 час послије поноћи.

Вијест о убиству објавила је бугарска Нова телевизија, позивајући се на поуздан извор из бугарског Министарства унутрашњих послова. Истрага је у току, а надлежни органи прикупљају информације о околностима напада.

Филипов је био један од најпознатијих бизнисмена у Пловдиву, али је његово име посљедњих година било посебно повезано са Ботевом. Имао је значајну улогу у управљању клубом и пројектима који су за циљ имали његов повратак на велику сцену.

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Његова компанија ПИМК један је од највећих транспортних конзорцијума у Бугарској, док је пословање проширено и на грађевински сектор. ПИМК је био главни извођач радова на изградњи стадиона „Христо Ботев“, једног од најважнијих спортских објеката у Пловдиву.

Због тога је вест о Филиповљевој смрти посебно тешко одјекнула међу навијачима Ботева. Његово име било је нераскидиво повезано са великим пројектом изградње новог стадиона, али и настојањем да клуб поново добије инфраструктуру достојну своје традиције и статуса.

Пловдив је тако остао у шоку, док полиција наставља истрагу бруталног злочина који је потресао читав град, преноси Курир.

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Тагови :

Убиство

Бугарска

фудбалски клуб

Црна хроника свијет

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