Једну анегдоту о Небојши Куштриновићу Бањалука и данас препричава

Аутор:АТВ редакција
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Небојша Куштриновић, који је преминуо у 79. години, био је познати бањалучки метеоролог, а у ранијем разговору за "Независне новине" говорећи о свом животу открио је и како је заволио метеорологију, те испричао анегдоту коју Бањалука и данас препричава.
Куштриновић који је рођен 8. јула 1948. године у Бањалуци, у родном граду је 1967. завршио пољопривредну школу, потом уписао метеорологију у Београду гдје је и дипломирао 1973. године.
За вријеме је био заинтересован од малена, а метеорологију је заволио захваљујући професору Прлету Тошићу, због чега је, како је тада рекао за "Независне", његов велики дужник.
"Волим природу и сва годишња доба која су специфична сама по себи. Јесен највише волим и михољско љето када стижу плодови и када се припремамо за зиму у којој такође уживам јер волим да скијам", причао нам је тада Куштриновић.
Његов дан док је радио почињао је у четири сата ујутру, а прво што је радио јесте одлазак до мјерне станице да види каква је метеоролошка слика како би направили прогнозу.
Друштво
Преминуо Небојша Куштриновић
"Становао сам у згради гдје је метеоролошка станица па ми је посао био олакшан. Некада се све радило ручно и преко телефона. Данас је другачије јер се ради путем интернета што је пуно лакше. Након одрађеног првог дијела посла и давања јутарње прогнозе обавезно кувам кафу и ја и моја супруга Зорана пијемо прву јутарњу кафу, а некада и ракијицу. Након тога ми смо одлазили свако својим обавезама", причао је тада Куштриновић.
Говорећи о храни и пићу, открио нам је тада да од пића воли домаћу ракију и вино, а од хране месо.
Такође, говорио нам је Куштриновић и о другим својим љубавима сем метеорологије, преносе Независне новине.
"Осим метеорологије био сам активан и у кошарци, а већ неколико година сам и новинар. За неколико радио и ТВ као и штампаних медија писао сам временске прогнозе, али и колумне о метеоролошким приликама", казао је он додајући да је читав живот био хиперактиван.
У Бањалуци је похађао школу "Алекса Шантић" из које је изашла плејада великих бањалучких имена.
"Мајка ми је била подстрек за рад и научила нас је да волимо књигу. Брат Слободан ми је био узор у животу и подстрек за успјех. И дан-данас обожавам да прочитам добру књигу", каже Куштриновић, а највише је волио дјела Иве Андрића и књигу "Знакови поред пута".
"Филмове које обожавам су 'Ко то тамо пева' или 'Маратонци трче почасни круг'. Не волим хороре јер волим да гледам жанр који је оптимистичан", казао нам је тада Куштриновић.
Иначе, Куштриновић је био први метеоролог из Бањалуке који се јавио у програм Радија Бањалука и Телевизије БиХ из Бањалуке који је давао прогнозу и поносан је тиме.
"Увијек говорим млађима да не буду преопширни код стручних израза, а ја сам по томе познат јер волим да употребљавам народне изразе, због чега сам позиван и на савјетовање метеоролога. Човјек је од када је изашао из пећине био везан за вријеме и не треба бјежати од природе", рекао је раније Куштриновић за "Независне новине".
Из своје биографије издвојио је и понуду Младена Иванића да буде министар спорта у његовој влади. То му је била и част и обавеза, али није је прихватио.
За њега се веже велики број анегдота, али су најупечатљивије оне везане за прогнозе времена. Признаје да је једном био жртва преваре када је дао погрешну информацију.
"Брат Слободан је био велики шаљивџија. Једном када сам био на дежурству прикрао се с колегом и насуо воде у мјерни инструмент. Када сам устао, видио сам да је било кише. Тако сам и извијестио и чим сам то урадио, они су ме звали и рекли и питали како то да је падала киша када је ноћ била ведра", кроз смијех нам је испричао Куштриновић.
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