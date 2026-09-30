Преминуо Небојша Куштриновић

Аутор:АТВ редакција
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Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог, преминуо је у Бањалуци, а деценијама је био познат по начину на који је класичну временску прогнозу повезивао са народним вјеровањима, пословицама и искуствима наших предака.
Управо га је такав приступ метеорологији учинио препознатљивим, али и врло радо виђеним саговорником на тему времена како међу људима, тако и у медијима, па и у нашој медијској кући.
Сем у метеорологији, Куштриновић је оставио траг и у бројним другим пољима живота, а био је активан и као телевизијски и радијски сарадник. Позната је његова емисија "Кафанска".
Иначе, Куштриновић је рођен 8. јула 1948. године у Бањалуци, пише Независне новине.
Био је дипломирани метеоролог, а радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, као и на мјесту директора Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Био је и члан метеоролошке екипе која је пратила Зимске олимпијске игре у Сарајеву 1984. године.
У одјељку "Бивши ученици" на сајту Основне школе "Алекса Шантић" из Бањалуке налази се и Куштриновићево име, а како наводе, он је за сигурно човјек који је "ушао" у највише наших домова.
"Својим оптимизмом и најаве лошег времена чини подношљивим. Стиче се утисак да би својом благошћу и топлином и олује могао обуздати. Претпостављате да се ради о највећем и најслушанијем метеорологу- пјеснику Републике Српске, Небојши Куштриновићу. Увијек је истицао своју неограничену љубав према родној Бањалуци, али јој се увијек несебично одуживао и као човјек, метеоролог, спортиста, спортски радник и заљубљеник у све то. Он, брат и три сестре су похађали нашу школу. Били су сви радо прихваћени и на понос, као што се њима поносио и њихов Бојића Хан и Бањалука", написали су они.
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