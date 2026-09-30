Захарова: Москва се бори за опстанак и способност УН

Аутор:АТВ редакција
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Русија се бори да обезбиједи опстанак УН и да та организација не буде само формална институција, већ да буде способна да одговори на савремене изазове и да рјешава хитне проблеме, рекла је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
"Ми се боримо да та организација опстане, и то не само као формално тијело, да би се тамо запослили међународни службеници, већ да би могла да одговори на изазове нашег времена и рјешава хитне проблеме", навела је Захарова за радио-станицу "Спутњик".
Према њеним ријечима, поморска пиратерија је један од најупечатљивијих примјера који показује зашто је УН потребан.
"Уколико би међународно право престало да се примјењује, свијет би био гурнут у амбис архаизма, који би требао да остане само у домену романа и филмова", нагласила је Захарова.
Она је напоменула да уколико би говорница Генералне скупштине УН престала да постоји, десетине земаља уопште не би имале прилику да глобално изнесу своје ставове.
"Зато се и боримо за ту организацију", закључила је Захарова.
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