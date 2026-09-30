Logo

Захарова: Москва се бори за опстанак и способност УН

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 10:35

Коментари:

0
Захарова: Москва се бори за опстанак и способност УН
Фото: Танјуг/АП

Русија се бори да обезбиједи опстанак УН и да та организација не буде само формална институција, већ да буде способна да одговори на савремене изазове и да рјешава хитне проблеме, рекла је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

"Ми се боримо да та организација опстане, и то не само као формално тијело, да би се тамо запослили међународни службеници, већ да би могла да одговори на изазове нашег времена и рјешава хитне проблеме", навела је Захарова за радио-станицу "Спутњик".

Према њеним ријечима, поморска пиратерија је један од најупечатљивијих примјера који показује зашто је УН потребан.

"Уколико би међународно право престало да се примјењује, свијет би био гурнут у амбис архаизма, који би требао да остане само у домену романа и филмова", нагласила је Захарова.

Она је напоменула да уколико би говорница Генералне скупштине УН престала да постоји, десетине земаља уопште не би имале прилику да глобално изнесу своје ставове.

"Зато се и боримо за ту организацију", закључила је Захарова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Уједињене нације

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

Убијен власник фудбалског клуба

14 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Свијет

Потукли се пилоти, активиран безбједносни систем

15 ч

0
Срушио се руски бомбардер

Свијет

Срушио се руски нуклеарни бомбардер ТУ-95

15 ч

0
Америчка војска

Свијет

Американци се повукли из Ирака: Расте страх

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима