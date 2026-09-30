Срушио се руски нуклеарни бомбардер ТУ-95

Аутор:АТВ редакција
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Министарство одбране Русије саопштило је јутрос да је погинуло шест чланова посаде војног авиона који се срушио у Амурском региону на далеком истоку земље.
Агенција Интерфакс је, позивајући се на војног портпарола, објавила да је стратешки бомбардер ТУ-95 пао у удаљеном подручју током рутинске вјежбе.
Наведено је да у тренутку пада руски авион, који НАТО назива "Медведом" и може да носи нуклеарно оружје, није носио никакво наоружање.
A Tu-95 strategic missile-carrier crashed in the Amur region. Six people were killed.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2026
Russia’s Defense Ministry said the bomber went down on Tuesday. Six died. One crew member was hospitalized. The plane fell in an uninhabited area during a training flight with no munitions on… https://t.co/lr76tdFhXl pic.twitter.com/UkYVSO3xPE
"Један члан посаде је преживио пад и хоспитализован је", саопштило је Министарство одбране у Москви.
Званичници Ратног ваздухопловства послати су на место пада да спроведу истрагу.
"Москоу тајмс" наводи да су се појавили непровјерени извјештаји на Телеграм каналима повезаним са руским безбједносним службама о томе да се бомбардер можда срушио због пожара и експлозије мотора.
Званичници нису коментарисали могући узрок пада.
ТУ-95 је наводно био стациониран на ваздухопловној бази Украјинка, једној од највећих руских база бомбардера дугог домета.
1/2 — Tim White (@TWMCLtd) September 29, 2026
Russia is -1 military plane.
Difficult to tell from the wreckage but it's presumed to be a Tu-95
It crashed in the far east of Russia, in the village of Krasnoyano, in Amur Oblast. pic.twitter.com/V2g0RGnVEw
Извјештаји наводе да се авион срушио у близини села Краснојарово, које се налази 30 километара сјеверно од базе Украјинка.
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