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Срушио се руски нуклеарни бомбардер ТУ-95

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30.09.2026 09:10

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Срушио се руски бомбардер
Фото: Screenshot / X

Министарство одбране Русије саопштило је јутрос да је погинуло шест чланова посаде војног авиона који се срушио у Амурском региону на далеком истоку земље.

Агенција Интерфакс је, позивајући се на војног портпарола, објавила да је стратешки бомбардер ТУ-95 пао у удаљеном подручју током рутинске вјежбе.

Наведено је да у тренутку пада руски авион, који НАТО назива "Медведом" и може да носи нуклеарно оружје, није носио никакво наоружање.

"Један члан посаде је преживио пад и хоспитализован је", саопштило је Министарство одбране у Москви.

Званичници Ратног ваздухопловства послати су на место пада да спроведу истрагу.

"Москоу тајмс" наводи да су се појавили непровјерени извјештаји на Телеграм каналима повезаним са руским безбједносним службама о томе да се бомбардер можда срушио због пожара и експлозије мотора.

Званичници нису коментарисали могући узрок пада.

ТУ-95 је наводно био стациониран на ваздухопловној бази Украјинка, једној од највећих руских база бомбардера дугог домета.

Извјештаји наводе да се авион срушио у близини села Краснојарово, које се налази 30 километара сјеверно од базе Украјинка.

(Курир)

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Тагови :

Авионска несрећа

пад авиона

Русија

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