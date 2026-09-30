Преминуо мушкарац рањен у пуцњави

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац који је у понедјељак ујутру тешко рањен у пуцњави у крагујевачком насељу Нови Бубањ преминуо је од задобијених повреда.
Подсјећамо, до оружаног напада дошло је у раним јутарњим сатима, када је на мушкарца запуцано из ватреног оружја.
Након рањавања, жртва је у критичном стању и са тешким тјелесним повредама хитно превезена у болницу, гдје јој је пружена љекарска помоћ.
Упркос напорима љекара и борби за његов живот, повреде су се показале као кобне и мушкарац је подлегао повредама.
Након рањавања, жртва је у критичном стању и са тешким тјелесним повредама хитно превезена у болницу, гдје јој је пружена љекарска помоћ.
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Упркос напорима љекара и борби за његов живот, повреде су се показале као кобне и мушкарац је подлегао повредама.
Он се сумњичи да је у понедјељак на раскрсници улица Првог маја и Милована Гушића хицем из пиштоља ранио четрдесетогодишњег мушкарца, а потом побјегао.
(Телеграф/Уцентар)
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