Пао радник поште! Узео добре паре и нестао

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У наставку борбе против корупције и финансијског криминала, припадници Министарства унутрашњих послова, УКП-а, Службе за борбу против корупције, по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су С. Ч. (42) из околине Кучева због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело проневјера.
Осумњичени је, као одговорно лице поште у околини Кучева, у намјери прибављања противправне имовинске користи за себе, током септембра ове године из благајне поште присвојио готовину која му је била повјерена у раду, у износу од око 1.289.300 динара, чиме је себи прибавио противправну имовинску корист у наведеном износу, док је за исти износ оштетио „Пошту Србије“ ДОО Београд.
Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен надлежном тужилаштву. Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против корупције наставиће даљи рад на сузбијању корупције и финансијског криминала на територији Републике Србије.
(Телеграф)
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