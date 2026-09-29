Одржана ванредна изборна Скупштина РС БиХ: Рукометаши крећу 10. октобра, седам дана касније рукометашице

Аутор:Јована Кецман
Коментари:0
Нова сезона у Премијер лиги за рукометаше почиње 10. октобра, седам дана касније крећу рукометашице. Ово је одлучио Управни одбор Рукометног савеза БиХ, након одржане ванредне изборне скупштине Рукометног савеза БиХ у Добоју.
На сједници су све одлуке донесене једногласно, па је тако стављена ван снаге Одлука бившег Управног одбора РС БиХ од 23. септембра 2023. о прихваћању старог пореског броја. Истовремено није донесена одлука о пресељења РС БиХ у Републику Српску, о чему ће приједлог припремити чланови УО за наредну Скупштину. Осим тога за предсједника Скупштине изабран је Андреј Обрадовић (РС РС) уз њега су именовани Бранислав Стојкић и Фарис Хабибовић (РС ФБиХ).
- Очекивао сам у дубини душе да ће све проћи како треба и то се десило. Покренули смо рукомет што је најважније, а морам нагласити да су све одлуке биле једногласне. Стављена је ван снаге Одлука о прихватању старог пореског броја. Сада слиједи разговори са представницима Пореске управе Федерације БиХ како бисмо добили нови порески број - изјавио је Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике на чију се иницијативу и одржала данашња ванредна изборна Скупштина Рукометног савеза БиХ.
Овом приликом именовани су нови чланови УО РС БиХ, а то су: Војислав Рађа (предсједник), Дарко Савић, Недељко Перишић, Александар Дрљача (из РС Републике Српске), те Дарио Пушић (предсједник), Корнелија Леко, Иван Колобарић, Иван Милас, Кенан Магода (предсједник), Емир Даутовић, Елмир Грачановић и Исмет Хаџибулић (РС ФБиХ).
Нови Надзорни одбор чине: Борис Срдић (РС РС), те Никола Шкобић и Недим Халиловић (РС ФБиХ), а статутарну комисију: Никола Степановић (РС РС), те Роберт Леско и Саша Сарајлић (РС ФБиХ).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
4 д0
Остали спортови
4 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму