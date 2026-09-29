Најлуђа теорија завјере досад: Винисијус у Бразилу замијењен двојником

Аутор:АТВ редакција
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Теорије завере нису реткост, али ова која се појавила у Бразилу постала је једна од највиралнијих - односи се на Винисијуса и његовог двојника у репрезентацији
Винисијус Жуниор (26) поново је у центру пажње. Овог пута о Бразилцу се говори због кампање на друштвеним мрежама у којој звијезда Реал Мадрида наводно има двојника. Према тој теорији, умјесто Винисијуса у јавности се сада појављује његова замјена.
Према бројним непотврђеним верзијама, ова бизарна прича постала је све виралнија, а навијачи до детаља анализирају изглед славног фудбалера како би доказали да је ријеч о досљедној замјени Винисијуса. Иако све звучи као филмски сценарио, заговорници теорије чврсто се држе тврдње да Винисијусов двојник постоји како би се испуњавале бројне уговорне обавезе према великим свјетским компанијама.
Une théorie du complot complètement folle dit que la CIA, les Rothschild et les Élites ont tué et remplacé Vinicius après la coupe du monde. pic.twitter.com/d4m2r6sDAe— Black Bond PTV (@BlackBondPtv) September 25, 2026
Иако је већ сада јасно да је ријеч о још једној интернет превари, то навијаче није спријечило да на друштвеним мрежама објављују различите варијације ове теорије. У доба вјештачке интелигенције и могућности да се фотографије веома увјерљиво израђују, мијењају и објављују, публика непрестано упоређује старе и нове фотографије звијезде Реал Мадрида и у њима наводно проналази спорне разлике.
Дио навијача тврди да је разлика била најпримјетнија на мечу Бразила и Аустралије, када је публика тврдила да на терену није био „стари Винисијус“. Према њиховим наводима, играч на терену није показивао карактеристичне покрете и потезе по којима је звијезда Реал Мадрида препознатљива. Иако Винисијус заиста није бриљирао у том сусрету, два његова потеза брзо су постала предмет шала међу навијачима.
Промјене у Винисијусовом изгледу навеле су дио навијача на тврдњу да је у питању његов двојник. Од оних који сматрају да је Винисијус имао естетске захвате, преко оних који тврде да је замијењен, па све до бесмислених теорија према којима је Бразилац преминуо – за шта се чак наводи и датум 31. август – граница је постала веома танка. Наравно, ваљаних и истинитих доказа за било коју од ових тврдњи до сада није било.
Када би теорија о Винисијусовом двојнику уопште имала смисла, једино објашњење могло би да буде повезано са огромним бројем обавеза које Бразилац има ван терена. Током Свјетског првенства играч Реал Мадрида имао је обавезе према 19 брендова, а вриједност сарадње са њима износила је готово 3.400.000 евра.
Према тој логици – Винисијус не жели да изгуби новац, а компаније не желе да изгубе своје заштитно лице.
🚨🇧🇷 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗛É𝗢𝗥𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗨 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥É𝗦𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗡Í𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ☠️☠️— Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026
Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. 👀… pic.twitter.com/jUJJt1qajC
Читава теорија о двојнику подсјећа и на ону о тинејџерској звијезди Аврил Лавин од прије неколико година, када се појавила теорија да је пјевачица замијењена двојницом по имену Мелиса. Ипак, Винисијус се до сада није оглашавао о бизарним тврдњама, а како ствари стоје, бразилска звијезда на њих вјероватно неће ни обраћати пажњу.
Наравно, за читаву ситуацију постоји и рационално објашњење. Губитак килограма, промјена фризуре, али и угао фотографисања само су неки од детаља који могу значајно да промијене перцепцију нечијег изгледа.
(Мондо)
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