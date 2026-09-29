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Најлуђа теорија завјере досад: Винисијус у Бразилу замијењен двојником

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29.09.2026 18:17

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Најлуђа теорија завјере досад: Винисијус у Бразилу замијењен двојником
Фото: Tanjug/AP/Matt Slocum

Теорије завере нису реткост, али ова која се појавила у Бразилу постала је једна од највиралнијих - односи се на Винисијуса и његовог двојника у репрезентацији

Винисијус Жуниор (26) поново је у центру пажње. Овог пута о Бразилцу се говори због кампање на друштвеним мрежама у којој звијезда Реал Мадрида наводно има двојника. Према тој теорији, умјесто Винисијуса у јавности се сада појављује његова замјена.

Према бројним непотврђеним верзијама, ова бизарна прича постала је све виралнија, а навијачи до детаља анализирају изглед славног фудбалера како би доказали да је ријеч о досљедној замјени Винисијуса. Иако све звучи као филмски сценарио, заговорници теорије чврсто се држе тврдње да Винисијусов двојник постоји како би се испуњавале бројне уговорне обавезе према великим свјетским компанијама.

Иако је већ сада јасно да је ријеч о још једној интернет превари, то навијаче није спријечило да на друштвеним мрежама објављују различите варијације ове теорије. У доба вјештачке интелигенције и могућности да се фотографије веома увјерљиво израђују, мијењају и објављују, публика непрестано упоређује старе и нове фотографије звијезде Реал Мадрида и у њима наводно проналази спорне разлике.

Кад је настала теорија завјере о Винисијусу?

Дио навијача тврди да је разлика била најпримјетнија на мечу Бразила и Аустралије, када је публика тврдила да на терену није био „стари Винисијус“. Према њиховим наводима, играч на терену није показивао карактеристичне покрете и потезе по којима је звијезда Реал Мадрида препознатљива. Иако Винисијус заиста није бриљирао у том сусрету, два његова потеза брзо су постала предмет шала међу навијачима.

Промјене у Винисијусовом изгледу навеле су дио навијача на тврдњу да је у питању његов двојник. Од оних који сматрају да је Винисијус имао естетске захвате, преко оних који тврде да је замијењен, па све до бесмислених теорија према којима је Бразилац преминуо – за шта се чак наводи и датум 31. август – граница је постала веома танка. Наравно, ваљаних и истинитих доказа за било коју од ових тврдњи до сада није било.

Зашто би Винисијус имао двојника?

Када би теорија о Винисијусовом двојнику уопште имала смисла, једино објашњење могло би да буде повезано са огромним бројем обавеза које Бразилац има ван терена. Током Свјетског првенства играч Реал Мадрида имао је обавезе према 19 брендова, а вриједност сарадње са њима износила је готово 3.400.000 евра.

Према тој логици – Винисијус не жели да изгуби новац, а компаније не желе да изгубе своје заштитно лице.

Читава теорија о двојнику подсјећа и на ону о тинејџерској звијезди Аврил Лавин од прије неколико година, када се појавила теорија да је пјевачица замијењена двојницом по имену Мелиса. Ипак, Винисијус се до сада није оглашавао о бизарним тврдњама, а како ствари стоје, бразилска звијезда на њих вјероватно неће ни обраћати пажњу.

Наравно, за читаву ситуацију постоји и рационално објашњење. Губитак килограма, промјена фризуре, али и угао фотографисања само су неки од детаља који могу значајно да промијене перцепцију нечијег изгледа.

(Мондо)

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Тагови :

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