Умро бивши фудбалер Манчестер ситија (32)

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Веома тужне вијести долазе из Енглеске, гдје је веома рано - у 32. години преминуо некадашњи везни играч Манчестер ситија, Карлајла, Стокпорта и Берија, Кортни Мепен Волтер, што је потврдио његов бивши клуб.
Мепен Волтер је прошао омладинску школу Манчестер ситија, а наступао је и за репрезентацију Енглеске до 17 и 18 година. Међутим, никада није досегао висине које су се за њега предвиђале у том временском добу.
Његов бивши клуб Карлајл јунајтед се огласио путем друштвене мреже "X".
"Сви у фудбалском клубу Карлајл јунајтед дубоко су ожалошћени вестима о смрти нашег бившег играча Кортнија Мепен-Волтера. Наше мисли су у овом тешком тренутку уз Кортнијеву породицу и пријатеље", стоји у овој објави.
Свијет
Дивље свиње уништиле фудбалски терен: Штета око 60.000 евра
Иначе, Мепен Волтер је напустио Бери на крају сезоне, па је био без клуба. Огласио се управо и Бери, који је изјавио саучешће породици и пријатељима, док се јавио и Џон Голд, предсједник Нантвича, гдје је такође играо. Он је говорио о Мепену Волтеру као "личности веће од живота, са највећим срцем".
Мепен-Волтер је 2013. године осуђен на 16 мјесеци затвора због изазивања саобраћајне несреће са смртним исходом из нехата, у којој су погинули брат и сестра. До удеса је дошло у септембру 2012. године, када је својим „мерцедесом Ц220“, који је водио на дједово име, ударио у њихов аутомобил марке „нисан микра“.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму