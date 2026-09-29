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Умро бивши фудбалер Манчестер ситија (32)

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29.09.2026 16:33

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Веома тужне вијести долазе из Енглеске, гдје је веома рано - у 32. години преминуо некадашњи везни играч Манчестер ситија, Карлајла, Стокпорта и Берија, Кортни Мепен Волтер, што је потврдио његов бивши клуб.

Мепен Волтер је прошао омладинску школу Манчестер ситија, а наступао је и за репрезентацију Енглеске до 17 и 18 година. Међутим, никада није досегао висине које су се за њега предвиђале у том временском добу.

Његов бивши клуб Карлајл јунајтед се огласио путем друштвене мреже "X".

"Сви у фудбалском клубу Карлајл јунајтед дубоко су ожалошћени вестима о смрти нашег бившег играча Кортнија Мепен-Волтера. Наше мисли су у овом тешком тренутку уз Кортнијеву породицу и пријатеље", стоји у овој објави.

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Иначе, Мепен Волтер је напустио Бери на крају сезоне, па је био без клуба. Огласио се управо и Бери, који је изјавио саучешће породици и пријатељима, док се јавио и Џон Голд, предсједник Нантвича, гдје је такође играо. Он је говорио о Мепену Волтеру као "личности веће од живота, са највећим срцем".

Мепен-Волтер је 2013. године осуђен на 16 мјесеци затвора због изазивања саобраћајне несреће са смртним исходом из нехата, у којој су погинули брат и сестра. До удеса је дошло у септембру 2012. године, када је својим „мерцедесом Ц220“, који је водио на дједово име, ударио у њихов аутомобил марке „нисан микра“.

(Телеграф)

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Тагови :

Манчестер сити

преминуо фудбалер

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