Додик: Путин потврдио да цијена гаса за Српску остаје иста

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је руски предсједник Владимир Путин на данашњем састанку у Кремљу потврдио да цијена гаса за Републику Српску остаје иста, те да постоји интерес руске стране за сарадњу Ваздухопловним заводом "Орао" из Бијељине".
Додик је истакао да је ово био његов 29. састанак са Путином и да му је драго што су имали прилику да потврде сарадњу на свим пољима, како на политичком, тако на економском и сваком другом плану.
"Разговарали смо о свим најважнијим темама, а сама чињеница да је састанак трајао око 50 минута говори о томе каква му се пажња дала", рекао је Додик медијима из Републике Српске након састанка.
Додик је истакао да Русија остаје привржена партнерству да Српском које се огледа у низу питања која су отварали у прошлости.
"Наша сарадња на економском плану је добра и одвија се на обострано задовољство. Нема застоја, нема организованих институционалних сметњи", рекао је Додик.
Он је истакао да постоји интерес руске стране за сарадњу са Ваздухопловним заводом "Орао" и смислу проширивања одређене димензије посла.
"Сложили смо се са тим да то урадимо, а руска страна ће нама предложити одређене могућности", рекао је Додик.
Истакао је да је руски предсједник потврдио опредјељење да се и у будућности граде односи гасном сектору, који се односе на изградњу гасних електрана.
"Наставићемо нашу економску и културну сарадњу даље да проводимо", рекао је Додик.
Он је истакао да му је драго што је и премијер Саво Минић могао да изнесе ставове Владе о питањима у вези са санкцијама, чланству у НАТО и много чему другом, што је важно рећи овдје.
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