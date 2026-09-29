Logo

Додик: Путин потврдио да цијена гаса за Српску остаје иста

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 17:42

Коментари:

3
Додик: Путин потврдио да цијена гаса за Српску остаје иста
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је руски предсједник Владимир Путин на данашњем састанку у Кремљу потврдио да цијена гаса за Републику Српску остаје иста, те да постоји интерес руске стране за сарадњу Ваздухопловним заводом "Орао" из Бијељине".

Додик је истакао да је ово био његов 29. састанак са Путином и да му је драго што су имали прилику да потврде сарадњу на свим пољима, како на политичком, тако на економском и сваком другом плану.

"Разговарали смо о свим најважнијим темама, а сама чињеница да је састанак трајао око 50 минута говори о томе каква му се пажња дала", рекао је Додик медијима из Републике Српске након састанка.

Додик је истакао да Русија остаје привржена партнерству да Српском које се огледа у низу питања која су отварали у прошлости.

"Наша сарадња на економском плану је добра и одвија се на обострано задовољство. Нема застоја, нема организованих институционалних сметњи", рекао је Додик.

Милорад Додик и Саво Минић на састанку са Путином

Он је истакао да постоји интерес руске стране за сарадњу са Ваздухопловним заводом "Орао" и смислу проширивања одређене димензије посла.

"Сложили смо се са тим да то урадимо, а руска страна ће нама предложити одређене могућности", рекао је Додик.

Истакао је да је руски предсједник потврдио опредјељење да се и у будућности граде односи гасном сектору, који се односе на изградњу гасних електрана.

"Наставићемо нашу економску и културну сарадњу даље да проводимо", рекао је Додик.

Он је истакао да му је драго што је и премијер Саво Минић могао да изнесе ставове Владе о питањима у вези са санкцијама, чланству у НАТО и много чему другом, што је важно рећи овдје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Владимир Путин

Русија

Коментари (3)

Више из рубрике

Застава Републике Српске на возилима: Овако је испраћена српска делегација након састанка са Путином

Република Српска

Застава Републике Српске на возилима: Овако је испраћена српска делегација након састанка са Путином

1 д

11
Путин пружио подршку владајућој коалицији у Српској

Република Српска

Путин пружио подршку владајућој коалицији у Српској

1 д

4
Минић: Сусрет са Путином част и одговорност да истрајемо у заштити интереса Српске

Република Српска

Минић: Сусрет са Путином част и одговорност да истрајемо у заштити интереса Српске

1 д

4
Путин са Додиком и Минићем: Односи Русије и Српске братски, наметања са стране, сматрамо неприхватљивим

Република Српска

Путин са Додиком и Минићем: Односи Русије и Српске братски, наметања са стране, сматрамо неприхватљивим

1 д

4

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима