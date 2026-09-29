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Минић: Сусрет са Путином част и одговорност да истрајемо у заштити интереса Српске

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29.09.2026 16:43

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Минић: Сусрет са Путином част и одговорност да истрајемо у заштити интереса Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да сусрет са руским предсједником Владимиром Путином за њега представља велику част и одговорност да истраје у заштити интереса Српске.

"Велико је задовољство састати се са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином. Наш народ зна колико нам значи пријатељство, међусобно поштовање и подршка Русије у тешким временима", написао је Минић на "Иксу".

Премијер Минић и предсједник Милорад Додик састали су се данас у Кремљу са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.

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Тагови :

Саво Минић

Владимир Путин

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