Минић: Сусрет са Путином част и одговорност да истрајемо у заштити интереса Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да сусрет са руским предсједником Владимиром Путином за њега представља велику част и одговорност да истраје у заштити интереса Српске.
"Велико је задовољство састати се са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином. Наш народ зна колико нам значи пријатељство, међусобно поштовање и подршка Русије у тешким временима", написао је Минић на "Иксу".
Велико је задовољство састати се са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином. Наш народ зна колико нам значи пријатељство, међусобно поштовање и подршка Русије у тешким временима. За мене је овај сусрет и част и одговорност да истрајемо у заштити интереса Републике… pic.twitter.com/vcPCg7vSOm— Саво Минић (@minic_savo) September 29, 2026
Премијер Минић и предсједник Милорад Додик састали су се данас у Кремљу са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.
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