Горан Кљакић ново појачање КМФ "Метохија"

Аутор:АТВ редакција
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Клуб малог фудбала "Метохија" из Гацка наставља са јачањем играчког кадра уочи нове сезоне, а ново појачање клуба је Горан Кљакић.
Кљакић, бивши капитен КМФ "Невесиње", иза себе има богато прволигашко искуство, а у редове гатачког клуба долази са намјером да својим квалитетом, искуством и лидерским карактером допринесе остварењу амбиција "Метохије".
Његовим доласком клуб добија искусног играча који је током досадашње каријере имао прилику да наступа у захтјевним такмичењима и буде један од носилаца екипе.
"Метохија" је у досадашњем дијелу прелазног рока, поред Кљакића, ангажовала и Милана Дабарчића и Јована Бокића.
У клубу истичу да је циљ да се формира квалитетна и конкурентна екипа која ће се борити за пласман у Прву лигу Републике Српске.
Горану Кљакићу желимо добродошлицу у Гацко и много успјеха у дресу "Метохије", пише Гацко-рс.инфо.
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