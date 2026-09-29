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Горан Кљакић ново појачање КМФ "Метохија"

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29.09.2026 14:34

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Клуб малог фудбала "Метохија"
Фото: gacko-rs.info

Клуб малог фудбала "Метохија" из Гацка наставља са јачањем играчког кадра уочи нове сезоне, а ново појачање клуба је Горан Кљакић.

Кљакић, бивши капитен КМФ "Невесиње", иза себе има богато прволигашко искуство, а у редове гатачког клуба долази са намјером да својим квалитетом, искуством и лидерским карактером допринесе остварењу амбиција "Метохије".

Његовим доласком клуб добија искусног играча који је током досадашње каријере имао прилику да наступа у захтјевним такмичењима и буде један од носилаца екипе.

"Метохија" је у досадашњем дијелу прелазног рока, поред Кљакића, ангажовала и Милана Дабарчића и Јована Бокића.

У клубу истичу да је циљ да се формира квалитетна и конкурентна екипа која ће се борити за пласман у Прву лигу Републике Српске.

Горану Кљакићу желимо добродошлицу у Гацко и много успјеха у дресу "Метохије", пише Гацко-рс.инфо.

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Тагови :

Гацко

Клуб малог фудбала "Метохија"

Горан Кљајић

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