Милорад Додик и Саво Минић заказали конференцију за новинаре

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик одржаће сутра конференцију за новинаре на Аеродрому Бањалука, поводом посјете Руској Федерацији.
Конференција ће бити одржана у 13.30 часова, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.
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