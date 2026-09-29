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Милорад Додик и Саво Минић заказали конференцију за новинаре

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29.09.2026 15:30

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Милорад Додик и Саво Минић заказали конференцију за новинаре
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик одржаће сутра конференцију за новинаре на Аеродрому Бањалука, поводом посјете Руској Федерацији.

Конференција ће бити одржана у 13.30 часова, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Милорад Додик

Русија

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