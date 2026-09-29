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Гугл тужио ЕУ

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29.09.2026 15:43

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Гугл претраживач претрага интернет
Фото: Pexel/Allen Boguslavsky

Америчка технолошка компанија Гугл оспорила је пред судом у Луксембургу двије одлуке ЕУ регулатора којима јој је наложено да омогући конкурентима приступ неким услугама и подацима.

Компанија тврди да би спровођење тих одлука захтијевало дијељење историје претраге корисника без довољно снажне анонимизације, као и слабљење појединих безбједносних заштита на Андроид уређајима, преноси Ројтерс.

"Људи користе претрагу за своја најличнија питања, од здравствених проблема до блиских односа", рекао је директор Гугла за питања конкуренције Оливер Бетел, оцијенивши да би дијељење таквих података без одговарајућих заштитних мјера могло трајно да угрози приватност корисника.

Европска комисија је у јулу наложила Гуглу да, у оквиру Закона о дигиталним тржиштима (ДМА), омогући конкурентима у интернет претрази и програмерима вештачке интелигенције приступ одређеним услугама које користи његов АИ модел Џеминај (Гемини), преноси Танјуг.

Друга одлука ЕУ регулатора односи се на приступ конкурентских претраживача подацима Гуглове претраге.

Европска комисија наводи да обе предложене мере садрже чврсте заштитне механизме за приватност корисника, интегритет уређаја и безбједност, а на њену страну је стао и амерички претраживач Дак дак гоу (DuckDuckGo) који тврди да Гуглов приговор само одлаже примјену мјера.

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Тагови :

Гугл

Luksemburg

Европска унија

тужба

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