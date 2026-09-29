Лавров: 'Не сумњам да је ово рат који Европа води против Русије'

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров ушао је данас у полемику са дописником британског Би-Би-Сија који га је упитао да ли би Русија признала да наводно води тајни хибридни рат против европских земаља, на шта је Лавров одговорио да је Европа та која је у рату против Русије.
- Не сумњам да је ово рат који Европа води против нас - рекао је Лаворв новинарима, наводећи како Европа снабдјева Украјину оружјем.
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На маргинама 23. састанка Валдајског дискусионог клуба, Лавров је разговор са новинаром почео духовитом размјеном реплика, преноси агенција РИА Новости.
Новинар Стив Розенберг га је упитао да ли ће Русија признати да наводно "води хибридни тајни рат против европских земаља".
- Мислите када уништимо дронове и ракете које Британија и континентална Европа испоручују Украјини, а затим пуцају на нас? Мислите на хибрид? Ако признајете да они пуцају на нас из вашег оружја, а ми обарамо то оружје, назовите то како год желите, али не сумњам да је ово рат који Европа води против нас. О томе говоримо већ дуго - одговорио је Лавров.
Розенберг је потом подсјетио министра на његове наводно сопствене ријечи о томе како је Запад прибјегао грубој сили.
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- Не сјећам се израза "груба сила" - одговорио је Лавров и додао:
- Да ли је оно што су урадили у Венецуели била мека моћ или груба сила? Оно што су урадили са гасоводом Сјеверни ток била мека моћ или груба сила? Бомбардовање и убијање иранског руководства, заједно са њиховим породицама, укључујући дјецу – то није била груба сила? - наставио је министар Лавров када је новинар покушао да га прекине.
- Али зар Русија не прибјегава грубој сили сваког дана у Украјини? - инсистирао је Розенберг.
На то је Лавров закључио да Русија прибјегава грубој сили само да би сузбила директну пријетњу коју представља инфраструктура коју је нацистички режим, уз подршку Запада, користио за вођење рата против ње.
(Танјуг)
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