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Хусеини оптужен за узгој канабиса у пет лабораторија

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29.09.2026 13:23

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лабораторија Нермин Хусеини
Фото: МУП КС

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Нермина Хусеинија због узгоја марихуане у чак пет лабораторија које су откривене на подручју Сарајева.

Оптужницом Кантонално тужилаштва у Сарајеву Хусеинију је на терет стављено кривично дјело неовлаштене производње и промета дроге.

"Оптужени се терети да је до 1. јула 2026. године у стану на подручју опшине Нови Град, узгајао и производио канабис намијењен даљој продаји", саопштило је КС Сарајево.

Према наводима из оптужнице, у стану је инсталирао три лабораторије за узгој канабиса, у којима је пронађено 266 стабљика, као и опрема за њихов узгој. Такође, терети се да је и у другом стану на подручју општине Ново Сарајево, инсталирао двије лабораторије за узгој канабиса, у којима су пронађене укупно 154 стабљике. Приликом претреса другог стана, истражиоци МУП-а Кантона Сарајево пронашли су и двије врећице са 118,83 грама канабиса, те 800 евра.

"Поступајућа тужитељка предложила је продужење притвора оптуженом. За главни претрес је предложено саслушање пет свједока, вјештака за форензичка испитивања и вјештачења, те извођење око 70 материјалних доказа", наводи се у саопштењу.

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Тагови :

лабораторија

марихуана

Оптужница

Кантонално тужилаштво Сарајево

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