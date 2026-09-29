Хусеини оптужен за узгој канабиса у пет лабораторија

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Нермина Хусеинија због узгоја марихуане у чак пет лабораторија које су откривене на подручју Сарајева.
Оптужницом Кантонално тужилаштва у Сарајеву Хусеинију је на терет стављено кривично дјело неовлаштене производње и промета дроге.
"Оптужени се терети да је до 1. јула 2026. године у стану на подручју опшине Нови Град, узгајао и производио канабис намијењен даљој продаји", саопштило је КС Сарајево.
Према наводима из оптужнице, у стану је инсталирао три лабораторије за узгој канабиса, у којима је пронађено 266 стабљика, као и опрема за њихов узгој. Такође, терети се да је и у другом стану на подручју општине Ново Сарајево, инсталирао двије лабораторије за узгој канабиса, у којима су пронађене укупно 154 стабљике. Приликом претреса другог стана, истражиоци МУП-а Кантона Сарајево пронашли су и двије врећице са 118,83 грама канабиса, те 800 евра.
"Поступајућа тужитељка предложила је продужење притвора оптуженом. За главни претрес је предложено саслушање пет свједока, вјештака за форензичка испитивања и вјештачења, те извођење око 70 материјалних доказа", наводи се у саопштењу.
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