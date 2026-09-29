Хапшење у Бањалуци због неплаћеног хотела

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије И.Ђ. ухапшен је јуче у Бањалуци због сумње да није платио смјештај у хотелу у овом граду.
Како је саопштено из Полицијске управе Бањалука, радница хотела је пријавила да је И.Ђ. било гост хотела, те да је отишао, а није измирио трошкове кориштења хотелских услуга.
О наведеном је обавијештена Служба за послове са странцима – Теренски центар Бањалука.
Након комплетирања и документовања предмета против лица И.Ђ. биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.
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