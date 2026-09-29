Трагедија код Градишке: Једна особа погинула

Аутор:Стеван Лулић
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Р.Н. из Градишке погинуо је јутрос око 15 минута до шест сати у тешкој саобраћајној несрећи у мјесту Врбашка.
До несреће је дошло када је аутомобил Форд, којим је управљао страдали, слетјело са пута.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва.
"Полицијска управа Градишка подсјећа све возаче и друге учеснике у саобраћају да се поштовањем саобраћајних правила и прописа доприноси безбједност свих учесника", навели су из Полицијске управе Градишка.
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