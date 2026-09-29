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Трагедија код Градишке: Једна особа погинула

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29.09.2026 10:45

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Р.Н. из Градишке погинуо је јутрос око 15 минута до шест сати у тешкој саобраћајној несрећи у мјесту Врбашка.

До несреће је дошло када је аутомобил Форд, којим је управљао страдали, слетјело са пута.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва.

"Полицијска управа Градишка подсјећа све возаче и друге учеснике у саобраћају да се поштовањем саобраћајних правила и прописа доприноси безбједност свих учесника", навели су из Полицијске управе Градишка.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Градишка

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