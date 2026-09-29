Logo

Ученик осмог разреда напао ножем наставнице и ученицу у школи: Има мртвих

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 11:03

Коментари:

0
Учионица
Фото: Pexels

Ученик осмог разреда напао је ножем двије наставнице и једну ученицу у основној школи у мјесту Сташков, у округу Чадца у Словачкој. Једна наставница (61) подлегла је повредама, док је још двоје повријеђених пребачено у болницу.

Полиција и све службе за хитне интервенције упућене су јутрос у основну школу у Сташкову након пријаве напада оштрим предметом. Према информацијама словачких медија, нападач је ученик осмог разреда, а ножем је напао двије наставнице и једну ученицу.

илу-ракија-22092025

Хроника

Бањалучанин пунио алкохол у лажну амбалажу па продавао као познате брендове

На лице мјеста послата су два возила хитне помоћи и два спасилачка хеликоптера. Интервенција је у почетку била у току, а повријеђенима је указана помоћ.

Портпаролка Оперативног центра Службе хитне медицинске помоћи Петра Климешова потврдила је да је једно дијете у критичном стању хеликоптером пребачено у болницу у Мартину.

Други повријеђени је 44-годишњи пацијент са убодном раном у грудима, који је након указане прве помоћи хеликоптером пребачен у болницу у Жилини.

Нажалост, 61-годишња жена задобила је повреде неспојиве са животом и преминула.

Према информацијама телевизије ЈОЈ, нападач је ученик осмог разреда. Полиција је потврдила да истражује насилни инцидент, док су надлежни органи апеловали на јавност да не шири непровјерене информације.

хапшење, лисице

Свијет

Дијете у вртићу из ранца извадило напуњен пиштољ: Ухапшен отац

На лице мјеста упутили су се и министар унутрашњих послова Матуш Шутај Ешток, министар образовања Томаш Друцкер и министар здравља Камил Шашко.

Огласио се и генерални тужилац Словачке Марош Жилинка, који је поручио да је трагедија позив цијелом друштву да се озбиљније суочи са појавама насиља, мржње и растуће агресије.

У међувремену, ученички савјет средње школе изразио је солидарност са ученицима, наставницима и породицама погођеним трагедијом. Поручили су да школе морају бити безбједна мјеста за ученике и запослене и позвали на системско рјешавање питања безбједности у образовним установама.

Полиција РС

Хроника

Трагедија код Градишке: Једна особа погинула

Полиција наставља истрагу, а више детаља о околностима напада очекује се након што надлежни заврше увиђај и објаве званичне информације.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словачка

напад ножем

основна школа

ученици

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Републике Српске

Хроника

Пресрели камион, имали палице и ножеве: Драма код Рогатице

1 д

2
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Србин ухапшен на њемачкој граници: Полиција открила шокантне детаље

1 д

0
Рецепција хотела.

Хроника

Држављанин Србије пао у Бањалуци: Побјегао да не плати рачун

1 д

0
Расте број погинулих у стравичним поплавама

Свијет

Расте број погинулих у стравичним поплавама

1 д

0

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

Дијете у вртићу из ранца извадило напуњен пиштољ: Ухапшен отац

1 д

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Србин ухапшен на њемачкој граници: Полиција открила шокантне детаље

1 д

0
Расте број погинулих у стравичним поплавама

Свијет

Расте број погинулих у стравичним поплавама

1 д

0
Новац еври

Свијет

Плата до 49.000 ера годишње: Траже раднике који говоре српски језик

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима