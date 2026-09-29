Ученик осмог разреда напао ножем наставнице и ученицу у школи: Има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Ученик осмог разреда напао је ножем двије наставнице и једну ученицу у основној школи у мјесту Сташков, у округу Чадца у Словачкој. Једна наставница (61) подлегла је повредама, док је још двоје повријеђених пребачено у болницу.
Полиција и све службе за хитне интервенције упућене су јутрос у основну школу у Сташкову након пријаве напада оштрим предметом. Према информацијама словачких медија, нападач је ученик осмог разреда, а ножем је напао двије наставнице и једну ученицу.
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На лице мјеста послата су два возила хитне помоћи и два спасилачка хеликоптера. Интервенција је у почетку била у току, а повријеђенима је указана помоћ.
Портпаролка Оперативног центра Службе хитне медицинске помоћи Петра Климешова потврдила је да је једно дијете у критичном стању хеликоптером пребачено у болницу у Мартину.
Други повријеђени је 44-годишњи пацијент са убодном раном у грудима, који је након указане прве помоћи хеликоптером пребачен у болницу у Жилини.
Нажалост, 61-годишња жена задобила је повреде неспојиве са животом и преминула.
Према информацијама телевизије ЈОЈ, нападач је ученик осмог разреда. Полиција је потврдила да истражује насилни инцидент, док су надлежни органи апеловали на јавност да не шири непровјерене информације.
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На лице мјеста упутили су се и министар унутрашњих послова Матуш Шутај Ешток, министар образовања Томаш Друцкер и министар здравља Камил Шашко.
Огласио се и генерални тужилац Словачке Марош Жилинка, који је поручио да је трагедија позив цијелом друштву да се озбиљније суочи са појавама насиља, мржње и растуће агресије.
У међувремену, ученички савјет средње школе изразио је солидарност са ученицима, наставницима и породицама погођеним трагедијом. Поручили су да школе морају бити безбједна мјеста за ученике и запослене и позвали на системско рјешавање питања безбједности у образовним установама.
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Полиција наставља истрагу, а више детаља о околностима напада очекује се након што надлежни заврше увиђај и објаве званичне информације.
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