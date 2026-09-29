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Расте број погинулих у стравичним поплавама

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29.09.2026 10:25

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Расте број погинулих у стравичним поплавама
Фото: Танјуг/АП

Број погинулих у поплавама на Тајланду порастао је на 23, док је невременом и поплавама погођено више од 2,6 милиона људи, објавио је лист "Нација", позивајући се на податке Одјељења за превенцију и ублажавање посљедица катастрофа.

Поплаве и даље трају у 29 покрајина и главном граду Бангкоку, при чему је погођено 940.300 домаћинстава.

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Најтеже су страдали централни дијелови земље. У покрајини Самут Пракан, која се граничи са главним градом Тајланда, погођено је више од 260.000 домаћинстава, односно више од 818.000 људи, док је у самом Бангкоку погођено око 329.000 домаћинстава, односно приближно 700.000 људи, преноси Срна.

Ниво поплавних вода на Тајланду је тренутно у благом опадању.

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Тагови :

Тајланд

Поплаве

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