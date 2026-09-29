Пензионисани полицајац се убио на протестима

Аутор:АТВ редакција
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Прошлог петка, 60-годишњи пензионисани полицајац Али Секероглу дошао је на протест у Анкари огрнут турском заставом.
Узвикивао је да не може да састави крај с крајем и поручивао да "они који су нас довели у ову ситуацију треба да се стиде".
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"Уколико ниси тамо, једна особа ће недостајати. Немој рећи: 'Каква ће бити разлика ако не дођем?' Снага је у јединству. Боже мој, чујеш наше унутрашње вапаје. Волио бих да их чују и наша држава и они који нама управљају", написао је.
У руци је држао транспарент, а у десној руци пиштољ који је потом уперио у себе и пред великим бројем људи извршио самоубиство.
На транспаренту је писало: "Не због новца, већ због части".
Секероглу је био отац двоје дјеце. Турски медији наводе да је недавно добио унуче, али да није могао да му приушти златни поклон који налаже обичај.
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У петак су пензионери широм Турске одржали протесте захтијевајући линеарно повећање пензија.
У Анкари је протест одржан испред Уставног суда, а демонстранти су указивали на то да пензије нису довољне за покривање основних животних потреба.
Минимална пензија је у јулу износила 23.552 турске лире мјесечно, односно око 420 евра.
Полицијско удружење наводи да су прошле недјеље забиљежена четири случаја самоубиства међу полицајцима - два међу активним полицајцима и два међу пензионисаним.
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Један случај догодио се у Јалови, гдје је полицајац из специјалних јединица, који је у служби био свега два мјесеца, извршио самоубиство. Међу преминулима су и Секероглу, као и још један пензионисани полицајац у Маниси, који је себи одузео живот у свом дому.
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