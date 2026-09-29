Најхладније мјесто на свијету: Интимне односе имају у посебним приликама

Аутор:АТВ редакција
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Јакутија, смјештена на сјевероистоку Сибира, позната је као једно од најхладнијих насељених мјеста на свијету, гдје температуре могу пасти и до невјероватних -71°Ц.
Живот у овим условима представља изазов какав је тешко замислити, али за становнике овог региона то је свакодневица испуњена трудом, прилагођавањем и непоколебљивим духом.
Регион
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У Јакутији живи неколико стотина хиљада људи, од којих многи бораве у забаченим селима. Њихова насеља и домови дизајнирани су да издрже сурове климатске услове. Куће су грађене од чврстог дрвета и опремљене дебелом термоизолацијом како би задржале топлоту. Већина домаћинстава користи пећи на дрва, које су кључне за одржавање угодне температуре током дуге и хладне зиме.
Један од јединствених аспеката свакодневног живота у Јакутији јесте употреба гријаних тоалета, што спречава контакт са смрзнутим површинама. Оваква практична рјешења показатељ су колико је прилагодљивост важна за опстанак у овако екстремним условима.
Иако је клима сурова, зима није само извор проблема – она је и дио културног идентитета. Становници Јакутије често се баве зимским спортовима попут хокеја, скијања и санкања, чиме одржавају физичко и ментално здравље, али и стварају тренутке радости усред хладноће.
Економија
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Зима их тјера да се стално крећу, да ходају и да марширају у мјесту, јер ако дуже стоје, постоји могућност да им се ципеле залијепе за подлогу. Неријетко им је лице испуцало и у браздама дубоким, јер од вјетра пуца и стварају се мирко оштећења.
Пољопривреда игра значајну улогу у животу локалног становништва. Узимајући у обзир кратко љето, Јакути успијевају да узгајају поврће и гаје стоку. Већина хране долази из њихових домаћинстава, што гарантује свјежину и квалитет. Поред тога, становници се баве риболовом, бербом бобичастог воћа и узгојем ирваса. Ирваси су од суштинског значаја за локалну економију – њихово месо, коже и рогови користе се у исхрани, занатству и индустрији.
Ипак, живот у Јакутији није без потешкоћа. Становници села често се суочавају с ограниченим приступом здравственим и образовним установама. За основне услуге попут љекарске помоћи, често су приморани да прелазе велике удаљености. Упркос томе, њихов дух заједништва и међусобна подршка помажу им да превазиђу свакодневне препреке.
Јун 2020. био је најтоплији јун икад забиљежен у свијету, саопштила је европска служба за климатске промјене Коперникус указујући и „изузетну врућину“ и пожаре у Сибиру. С обзиром на то да се највише дјеце рађа у марту и априлу у Сибиру, сматра се да највише воде љубав у најтоплијим мјесецима, а то су јун и јул.
Занимљивости
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Становници Јакутије изузетно цијене своје културно насљеђе. Традиционалне вјештине и занати, попут обраде коже, израде одјеће и припреме традиционалних јела, преносе се с генерације на генерацију. Ови занати не само да су корисни за опстанак већ чувају аутентичност и дух прошлих времена.
(Стил)
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