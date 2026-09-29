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Неко је изгубио питона - ФОТО

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29.09.2026 09:06

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Пронађен питон код Вараждина
Фото: Фејсбук

Удружење за заштиту животиња Спас Вараждин објавило је да је пронађен питон у мјесту Ладање Горње. Змија је откривена на адреси Улица бана Јелачића 14.

Према информацијама из удружења, животиња је збринута и налази се на сигурном, пише "Индекс". Власник се још тражи.

Питона је у Хрватској могуће легално држати, али правила зависне ос врсте и статуса према прописима о заштити дивљих врста.

Питони су обухваћени правилима ЦИТЕС-а и ЕУ прописима о трговини дивљим врстама.

Према актуалној ЕУ уредби, породица Питониде налази се у ЦИТЕС Додатку 2, уз изузетке попут индијског питона, који има строжи статус.

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Закон о заштити животиња налаже да се кућним љубимцима морају осигурати услови у складу с њиховим потребама те да се животиња не смије држати тако да угрожава људе или друге животиње.

Краљевски питон (Питон региус) једна је од врста која се често држи као кућни љубимац; обично нарасте до око 1,5 метара.

Са друге стране, у Босни и Херцеговини је Законом о заштити и добробити животиња забрањено држати питона и друге егзотичне или опасне дивље животиње као кућне љубимце.

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Тагови :

Змија

Питон

Хрватска

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