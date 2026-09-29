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Док Европа грца, овдје дизел кошта 2,40 КМ

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29.09.2026 08:58

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Гориво, бензинска пумпа
Фото: АТВ

Док возачи у многим европским земљама плаћају знатно више цијене горива, на Малти литар дизела кошта 1,21 евро (око 2,40 КМ), а бензина 1,34 евра.

Цијене на тамошњим пумпама нису се мијењале од средине 2020. године, али њихово одржавање све више кошта државу.

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Тајна је у директној државној интервенцији: Влада у Валети законски држи цијене под контролом, док све разлике у односу на реалну набавну цијену на тржишту покрива из државне касе, пише лист “Малта Тудеј".

Малтешка влада покрива разлику између цијене коју плаћају возачи и стварних трошкова набавке горива. Према писању поменутог портала, министар финансија Клајд Каруана упозорио је да су процјене трошкова субвенција нагло порасле: у мају се рачунало на око 30 милиона евра годишње, док је процјена крајем августа достигла 75 милиона евра.

То пред власти ставља питање колико дуго могу задржати садашње цијене. Каруана је поручио да влада мора водити рачуна о јавним финансијама и задржати буџетски дефицит испод три одсто БДП-а.

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Малта је прошлу годину завршила с дефицитом од 2,2 одсто БДП-а, док је јавни дуг износио 46,4 одсто БДП-а. Раст трошкова субвенција могао би, међутим, додатно оптеретити буџет.

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Тагови :

Дизел цијена

Еуро дизел

гориво

Малта

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