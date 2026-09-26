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Најављен раст камата на кредите

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26.09.2026 21:20

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Празни џепови, криза, беспарица
Фото: Pixabay

Таман су се дужници за стамбене кредите опоравили од шока због наглог повећања камата које су се прије четири године дуплирале, а Европска централна банка, због нафтног шока, поново подиже основну камату.

Она се преноси на дужнике који имају уговорену варијабилну каматну стопу.

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Народна банка Србије прије три године донијела је мораторијум у отплати и зауставила потенцијално повећање проблематичних кредита – прије свега доношењем Закона о заштити корисника финансијских услуга.

Тада су креирани кровни механизми да тај нагли, брзи раст не може трајно да онеспособи клијенте да враћају кредите.

"Уведена су ограничења. Та ограничења на сваких шест мјесеци Народна банка Србије (усклађује) у односу на просјечну пондерисану каматну стопу – дозвољено је да у наредних шест мјесеци раст каматне стопе не пређе више од двадесет посто у односу на просјечну пондерисану каматну стопу која се утврђује двапут годишње", објашњава Дарко Стаменковић, директор Сектора контроле банака НБС.

Док се чека ново усклађивање камата у децембру, стручњаци сматрају да укупан дуг на стамбене кредите не би требало да поскупи више од 6 одсто, а рата за петину.

Инфлација у ЕУ требало би да се врати у циљани оквир

Препорука је сачекати да се ствари смире, јер пројекције говоре да би инфлација у Европској унији требало да се врати у циљани оквир.

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"Ово су привремени разлози екстерне природе – енергетски шок, такозвани скок цијена нафте, екстерни шок. Значи, нешто на шта централне банке не могу да утичу, али који је ипак исцрпљив", указује декан Београдске банкарске академије Зоран Грубишић.

Ипак, то стрпљење није било могуће прије три године, када је каматни шок био неупоредиво јачи.

"Ограничили смо каматне стопе 2023. и рате обухваћених кредита снижене су од 10 до више од 25 процената. Просјечна (каматна) стопа на нове стамбене кредите снижена је са 6,4 одсто у септембру 2023. на 4,5 одсто у јуну 2026. На кредит чија је рата била 518 евра, то је 76 евра мање сваког мјесеца", напомиње гувернер НБС Јоргованка Табаковић.

Најављено доношење закона о финансијским савјетницима

Народна банка је паралелним мјерама уштедјела клијентима 5,12 милијарди динара кроз враћање једнострано повећаних камата. Још око 700 милиона динара кроз отпис дуга по неактивним текућим рачунима на основу притужби грађана или контроле.

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На основу уједначења курса при узимању и враћању кредита грађани су у уштедјели још 52 милиона евра.

У Народној банци најављују и доношење закона о финансијским савјетницима, на основу којег би клијентима који желе да се задуже морали да се предоче сви ризици током отплате.

Такође, морала би да им се покаже и симулација различитих сценарија и план отплате, посебно дугорочних стамбених кредита.

(РТС)

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Тагови :

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Каматне стопе

Камате

кредит

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