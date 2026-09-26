Пјевач се срушио након концерта и умро

Аутор:АТВ редакција
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Готик звијезда и продуцент Бруно Крам, клавијатуриста и певач индустријског бенда Дас Их (Готес Тод) преминуо је у 58. години.
Околности његове изненадне смрти још увијек нису јасне. Крам је сматран здравим и није показивао знаке болести опасне по живот. Иза себе је оставио жену и двоје дјеце.
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У суботу увече, Бруно Крам и његов колега из бенда Стефан Акерман одржали су концерт у Гранади, у Шпанији.
Убрзо након тога, гот звијезда се срушио у својој гардероби.
Очевидац је обавијестио андалузијске службе за хитне случајеве путем броја за хитне случајеве, пријавивши да се музичар гуши и да не реагује.
Убрзо након тога, љекари из службе хитне помоћи 061 и полицајци Националне полиције послати су на мјесто догађаја како би помогли музичару.
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Када су полицајци стигли око поноћи, затекли су Крама без свијести у свлачионици. Нису успјели да му спасу живот. Болничари су касније потврдили смрт Бруна Крама. Затим су покренуте формалности за репатријацију тијела у Њемачку. Национална полиција је од почетка претпоставила да је умро природном смрћу. Није покренута истрага.
Бенд Дас Их основали су 1989. године Бруно Крам и Стефан Акерман.
Током неколико деценија, група се етаблирала као заштитни знак европске индустријске музичке сцене. Дас Их је такође уживао велики успјех у Јужној Америци. Њихов стил комбинује пост-панк, дарк вејв и готик индустријал са филозофским немачким текстовима и разрађеним наступима.
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Група "Дас Их" сматрана је легендом готик сцене. Године 1992, бенд из Бајројта отворио је први "Вејв-Готик-Трефен" у Лајпцигу (Саксонија), који је сада један од највећих свјетских музичких фестивала. Сада готик сцена оплакује губитак симпатичног музичара, који је једно вријеме био активан и у политици са Берлинском пиратском странком и Зеленом странком.
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